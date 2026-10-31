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ONU define país-sede da COP18 após votação apertada

Votação secreta terminou com diferença de apenas dois votos e definiu onde será realizada a próxima conferência global sobre biodiversidade

COP18: conferência será realizada no Equador em 2028 e reunirá negociações sobre metas globais para conter a perda de biodiversidade (Freepik)

COP18: conferência será realizada no Equador em 2028 e reunirá negociações sobre metas globais para conter a perda de biodiversidade (Freepik)

Vanessa Loiola
Vanessa Loiola

Redatora

Publicado em 31 de outubro de 2026 às 11h52.

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O Equador foi escolhido neste sábado, 31, para sediar a COP18 da biodiversidade, conferência da Organização das Nações Unidas (ONU) prevista para 2028.

De acordo com informações da AFP, a decisão ocorreu durante uma votação secreta na COP17, realizada em Erevan, capital da Armênia.

A candidatura de Quito recebeu 55 votos, contra 53 da Cidade do Panamá. O resultado foi anunciado pelo presidente da COP17, Hambardzum Matevosyan, durante uma sessão plenária do encontro.

O que é a COP da biodiversidade?

A Conferência das Partes sobre Biodiversidade reúne países a cada dois anos para negociar metas internacionais destinadas a conter a perda de espécies e preservar a natureza.

O evento é realizado separadamente da COP do Clima, também organizada no âmbito da ONU, que ocorre anualmente.

Com a escolha, o Equador ficará responsável por receber a próxima edição da conferência, em 2028.

Acompanhe tudo sobre:BiodiversidadeONUEquador

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