Piscina com borda infinita: saiba como integrar este modelo em casa

Toda arquitetura que é bem planejada tem aquele detalhe que traz um toque a mais ao projeto. Pode ser uma peça que enfatiza um estilo, um material que deixa a atmosfera local mais agradável, ou um equipamento que transmite alguma mensagem. A piscina com borda infinita, por exemplo, é um elemento que faz toda a diferença em projetos de arquitetura.

Este modelo de piscina propõe que os moradores contemplem a paisagem, que parece completamente integrada, como se o mundo lá fora e o pátio da casa fossem uma coisa só.

Por que piscinas com borda infinita fazem tanto sucesso?

Modernidade "pede" inovação. Quando entramos em um novo empreendimento, esperamos nos surpreender com as novidades. E piscinas com borda invisível provocam esta reação. Elas despertam curiosidade. E, além do mais, por conta da sua engenharia diferenciada, mais elaborada, também devem somar luxo e requinte às construções. Por isso tudo é que fazem parte de tantos projetos de arquitetura moderna.

Outra coisa que conecta as piscinas com borda infinita e a arquitetura moderna é a proposta conceitual. Hoje em dia, valorizam-se mais aqueles projetos que fazem boa integração entre interior e exterior. Mas o que é interior e exterior?

Quando estamos dentro de casa, o exterior é o jardim, por isso a criação de janelões que unam salas e varandas ou sacadas. Mas estando no jardim de casa, o exterior é a cidade ou vegetação, lagos e mais ao redor.

Pois justamente as piscinas com borda infinita proporcionam essa sensação de "infinitude" tão buscada pela arquitetura moderna. Dentro de casa há ambientes integrados, fora de casa também.

A circulação é fluida e a visão parece sem limites. É como se a nossa propriedade não terminasse ao final do terreno, mas fosse o mundo todo. E tem-se uma agradável sensação de liberdade ao nadar nessas águas.

O que chama mais atenção nas piscinas com borda infinita?

Por que será que o nome desse tipo de piscina é 'piscina com borda infinita'? Bem, tem a ver com a ilusão que a sua estrutura proporciona de que a mesma está flutuando ou que suas águas se unem com o pano de fundo. Ou seja, não existe aquela borda tradicional com mais de 10 cm acima da linha da água - que até nos passa aquela sensação de maior segurança.

O que existe nesse caso? Então, no lado em que as pessoas acessam tem uma borda comum - placa de pedra ou perfil em T ou cantoneira de inox antitérmico. Antes disso ainda uma pequena calha com grade metálica ou pedriscos. Já do outro lado, em direção à paisagem que se deseja contemplar, há uma calha de transbordamento com cerca de 25 cm de largura e 40 cm de profundidade, onde a água da piscina cai e é coletada para um reservatório.

Esse funcionamento da piscina com borda infinita realmente é a sua característica mais importante e chamativa. Em casos específicos, fazem-se até paredes de borda em vidro de camadas múltiplas transparente, azulado ou esverdeado. E a impressão que se tem é que a caixa toda é feita só de água e que os banhistas estão livres para nadar em um horizonte sem fim. Contudo, alguns sentem certa insegurança por isso.

Como aumentar a segurança nas piscinas com borda infinita?

À primeira vista, o que a grande maioria das pessoas pensa é que as piscinas com borda infinita não possuem segurança; que os banhistas vão simplesmente cair para fora do tanque se chegarem perto demais das bordas. Só que esse pensamento está muito incorreto, pois além da tal calha de transbordamento é instalado um guarda corpo, geralmente de vidro - podendo ser também de alvenaria.

Como decorar uma piscina com borda infinita?

O próprio ladrilho de fundo das piscinas é utilizado também como forma de personalização destas construções. Mas aquele esquema quadriculado ou com faixas decorativas, tão comum em piscinas tradicionais, deve ser descartado das piscinas com borda infinita, pois, ao contrário, poderia comprometer o tal efeito de "infinitude" dessa arquitetura. Apenas desenhos feitos no fundo - piso - das piscinas é que poderia ser aceitável.

Então, como personalizar a decoração desta piscina? Bem, com sistemas embutidos de iluminação, cascatas, aplicações de pedras naturais no entorno, desenho de borda - talvez mais sinuoso -, criação de estruturas de ilhas centrais, entre outras boas ideias. Se tem dúvidas quanto às possibilidades, veja novamente as imagens deste texto para tirar mais boas ideias para a piscina da sua casa.

Essas dicas de decoração foram criadas pela equipe Viva Decora.