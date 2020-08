Perto de se tornar bilionário, Messi anuncia que vai sair do Barcelona

Aos 34 anos, o craque argentino que tem contrato até 2021 com o Barcelona, tomou a decisão de tomar um novo rumo na carreira depois de uma temporada em que o Barça não ganhou um título sequer pela primeira vez desde 2008. Há 16 anos como jogador profissional do clube catalão, o camisa 10 tirou alguns dias de folga para “refletir” sobre seu futuro – que aliás, não emite sinais de preocupação. Se o atacante simplesmente aparecer no campo do Barcelona em setembro, ele encerrará a temporada 2020-21 com mais de um bilhão de dólares em ganhos na carreira.

Lionel Messi, que já ameaçou deixar o Barça entre 2013 e 2014, quando enfrentou problemas com o fisco espanhol, agora parece estar decidido em deixar de vez o clube. Foi a primeira temporada em 12 anos em que Messi não conseguiu ganhar um troféu e pelo qual teve um corte de 70% no pagamento básico – US$ 11 milhões – depois que a pandemia interrompeu o jogo por três meses.

Na semana passada, o Manchester City começou a fazer as contas para analisar as reais condições do time para contratar o craque, mas sem romper as regras de fair play financeiro da Uefa. Mas a equipe catalã parece não querer abrir mão do jogador, afirmando que Messi é a “pedra angular” do novo projeto do técnico Ronald Koeman. A multa rescisória do atacante está calculada em 700 milhões de euros, e caso apareça uma oferta suficientemente sedutora ao clube, parte da diretoria concordaria com a venda.

Voltando ao US$ 1 bilhão conquistados por Messi, apenas três atletas antes dele conquistaram a marca. Segundo a Forbes, Tiger Woods foi o primeiro atleta a ganhar US$ 1 bilhão enquanto ainda competia quando, em 2009, arrecadou US$ 10,5 milhões em prêmios em dinheiro e mais de US$ 100 milhões fora dos links, principalmente por meio de um contrato de patrocínio com a Nike. Floyd Mayweather recebeu a honra em 2017 depois de uma aposta em si mesmo que removeu o lendário promotor Bob Arum de seu corner e levou a uma série de lutas pay-per-view de produção própria que renderam mais de US$ 25 milhões 12 vezes, incluindo US$ 275 milhões para sua luta de 2017 com Conor McGregor. O rival de longa data de Messi, Cristiano Ronaldo, se tornou o primeiro competidor de esportes de equipe a fazer isso, ao ganhar US$ 105 milhões durante a temporada 2019-20.

Michael Jordan, que acumulou US$ 550 milhões em ganhos de carreira durante seus 15 anos jogando pelo Chicago Bulls e pelo Washington Wizards, continua sendo o único atleta bilionário do mundo, a maior parte de sua fortuna criada por um investimento oportuno no Charlotte Hornets da NBA.

A chegada de Messi ao clube de um bilhão de dólares marcará um capítulo culminante no que tem sido o show secundário mais caro do futebol desde 2009, quando ele e Ronaldo se enfrentaram pela primeira vez em times concorrentes na La Liga espanhola. O arrojado e muitas vezes sem camisa Ronaldo aperfeiçoou a marca de showman do esporte, enquanto o tímido da mídia Messi foi saudado como o modesto, mais interessado em seus pés do que em calçados, artilheiro tão prolífico quanto ala e mestre em dar crédito ao trabalho em equipe.

Ronaldo, que é dois anos mais velho, se tornou a celebridade mais popular do mundo, com 443 milhões de seguidores sociais no Facebook, Instagram e Twitter – e também o atleta mais vendável do mundo. De acordo com a Hookit, que acompanha o valor do patrocínio nas redes sociais, de janeiro a julho deste ano, ele criou US$ 28 milhões em valor para as marcas que promoveu por meio de 275 postagens nas redes sociais e 873 milhões de engajamentos com elas. Ele tem um contrato vitalício com a Nike e uma parceria de longo prazo com a Herbalife, bem como uma marca de estilo de vida que começou com sua linha de roupas íntimas CR7 em 2013 e se expandiu para incluir sapatos, perfumes, jeans, hotéis, ginásios e suas ofertas mais recentes introduzido este mês, óculos de sol. Na última temporada, Ronaldo ganhou $ 45 milhões de seus US$ 105 milhões fora do campo.

Já o argentino Messi ganha cerca de US$ 33 milhões por ano por meio de contratos com marcas, entre elas a parceira vitalícia Adidas, Lays, Mastercard, o relojoeiro Jacob & Co, a Ooredoo de telecomunicações com sede no Catar e sua nova marca de estilo de vida exclusiva lançada no ano passado com Ginny Hilfiger, irmã de Tommy, no site da The Messi Store. Hookit relata que, de janeiro a julho deste ano, Messi postou 117 publicações em mídias sociais que receberam 235 milhões de curtidas, comentários ou compartilhamentos, criando US$ 22 milhões em valor de marketing para as marcas que ele promoveu.

Segundo a Forbes, o brasileiro Neymar, conseguiu atingir até agora em sua carreira a cifra de US$ 450 milhões e, pode ganhar menos de US$ 100 milhões nesta temporada. Já o seu companheiro de equipe no Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, vai ganhar menos da metade disso.