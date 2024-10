Persol lança óculos em homenagem a Ayrton Senna em parceria com Netflix

Persol e Netflix se juntaram para lançar três armações inspiradas em Ayrton Senna, cuja vida inspirou a minissérie produzida pelo streaming que vai estrear em 29 de novembro.

As três armações têm hastes em acetado, simples e ao mesmo tempo elegantes, com um estilo anos 80. Elas são decoradas com os inconfundíveis símbolos da marca italiana Seta Supreme e Meflecto.

A paleta clássica é composta pelas cores preto, havana e tartaruga.

Um dos modelos de óculos escuros, o 0PO0203S apresenta uma haste elegante em acetato e uma barra em metal na cor ouro ou prata, exibindo a Seta Supreme e o Meflecto característicos em prateado. Nas opções, lentes polarizadas pretas e também as lentes clássicas ou polarizadas na versão azul ou verde.

Persol Ayrton Senna (Divulgação)

Já no modelo de grau, o 0PO0204V, os óculos quadrados fazem uma homenagem aos usados por Ayrton Senna, com a ponte dupla em metal. O estilo atemporal traz as cores preto, havana e tartaruga, complementadas pelas decorações clássicas em metal.

Persol Ayrton Senna (Divulgação)

O que esperar de 'Senna', da Netflix?

Com seis episódios, a minissérie vai mostrar a trajetória de superação, desencontros, alegrias e tristezas de Ayrton, desde o início da carreira automobilística até o trágico acidente em Ímola, na Itália, durante o Grande Prêmio de San Marino. O título desbrava de maneira ficções os aspectos da personalidade do piloto, assim como suas relações pessoais.

Vicente Amorim assina como showrunner e diretor geral, em conjunto com Julia Rezende. Senna é produzida pela Gullane e realizada com o apoio da Senna Brands — empresa que integra o grupo criado pela família do tricampeão para gerenciar os ativos vinculados ao piloto e as icônicas marcas Senna e Senninha — e da família do piloto.

Quando estreia 'Senna', com Gabriel Leone?

A minissérie tem estreia marcada para 29 de novembro de 2024, diretamente no streaming da Netflix.