Pelé deixa o hospital após nova internação para tratar tumor

Em tratamento de um tumor de cólon, Pelé deixou o hospital na quinta-feira (20), após uma rápida internação para dar sequência ao tratamento do tumor de cólon, informou o hospital Albert Einstein. "Edson Arantes do Nascimento esteve internado no Hospital Israelita Albert Einstein nos dias 19 e 20 de janeiro para dar sequência ao tratamento do tumor de cólon, identificado em setembro de 2021. O paciente recebeu alta nesta quinta-feira (20) e está com condições clínicas estáveis", informou boletim assinado por três médicos.

Segundo a ESPN, Pelé estava de volta ao hospital para novas sessões de quimioterapia. Segundo o canal, ele foi diagnosticado com um tumor no intestino, um no fígado e o início de outro no pulmão, e passaria por novos exames para encontrar outras possíveis manchas de câncer.

O tricampeão mundial com a seleção brasileira foi submetido a uma operação para remover um tumor de cólon em setembro de 2021 e passou quase um mês sob cuidados. Ele foi hospitalizado novamente no mês passado para sessões de quimioterapia e recebeu alta em 23 de dezembro.

Sequência de internações

Nos últimos anos, Pelé sofreu com uma série de problemas de saúde, incluindo uma cirurgia no quadril que o deixou com dores recorrentes e problemas para andar sem ajuda.

O ex-jogador reduziu suas aparições públicas nos últimos tempos, especialmente com a pandemia de Covid-19, mas continua ativo nas mídias sociais. No início desta semana, ele postou um vídeo no Instagram parabenizando o português Cristiano Ronaldo, após o atacante do Manchester United receber um prêmio da Fifa.

Quer receber os conteúdos mais quentes da semana? Preencha seu cadastro aqui e saiba tudo com a newsletter da EXAME Casual.