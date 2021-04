Páscoa harmonizada: dicas de vinhos que combinam com a data

É uma tradição irresistível — e um ótimo pretexto para abrir uma (ou duas) garrafas de vinho. Se a Páscoa pede bacalhau, no entender de muita gente, o pescado demanda a companhia de um bom vinho branco. É a bebida mais indicada para acompanhar o bacalhau com natas, por exemplo. Já o lombo do pescado assado, no entanto, pode cair bem com um vinho tinto sem problemas (os taninos facilitam o rompimento das fibras e a mastigação). Anote alguns rótulos indicados para a data.

Seu dinheiro está seguro? Aprenda a proteger seu patrimônio

Garzón Reserva Albariño 2019 Garzón Reserva Albariño 2019

Garzón Reserva Albariño 2019

Fácil de beber como água, este vinho da Bodega Garzón, a vinícola mais conhecida do Uruguai, é elaborado apenas com uvas albariño. Não amadure em barris de carvalho, porém estagia em tanques de aço inoxidável por até seis meses.

Preço: R$ 142,80

Onde comprar: worldwine.com.br

Quinta da Alorna Sauvignon Blanc Quinta da Alorna Sauvignon Blanc

Quinta da Alorna Sauvignon Blanc

Deste rótulo português foram produzidas apenas 10.000 garrafas. Elaborado no Tejo apenas com uvas sauvignon blanc, exalta notas de abacaxi, grapefruit e goiaba.

Preço: R$ 107,03

Onde comprar: alentejana.com.br

Pedro Teixeira Colheita Selecionada Bairrada D.O.C 2018 Pedro Teixeira Colheita Selecionada Bairrada D.O.C 2018

Pedro Teixeira Colheita Selecionada Bairrada D.O.C 2018

Indicado para acompanhar o bacalhau assado, este tinto português da Bairrada é elaborado com as uvas baga, aragonez e touriga nacional, três hits lusitanos. Amadurece em barricas de carvalho francês por seis meses e na garrafa por outros dois, no mínimo.

Preço: R$ 58,71

Onde comprar: Wine.com.br

Terras de Estremoz Regional Alentejano Branco 2019 Terras de Estremoz Regional Alentejano Branco 2019

Terras de Estremoz Regional Alentejano Branco 2019

Desenvolvido no Alentejo, em Portugal, é caracterizado pelas notas de maracujá e manga. As uvas de sua composição são essas: fernão pires, arinto e síria.

Preço: R$ 44,59

Onde comprar: Wine.com.br

Aphros Vinhão DOC Aphros Vinhão DOC

Aphros Vinhão DOC

Produzido segundo os preceitos da agricultura biodinâmica, exibe cor vermelha escura — a única uva utilizada é a vinhão. Fermenta em tanques de granito e, em seguida, em cubas de inox. Também faz boa companhia a pescados com fritura.

Preço: R$ 199

Onde comprar: winelovers.com.br

Izadi Larrosa Branco Izadi Larrosa Branco

Izadi Larrosa Branco

Este vinho da Rioja, na Espanha, é elaborado com uvas garnacha que pertencem a vinhedos com mais de 60 anos de idade, situados a 600 metros de altitude. Ele não passa por barricas. Daí o frescor e a clareza das notas florais.

Preço: R$ 134,75

Onde comprar: alentejana.com.br

Ropiteau Frères A.O.C. Coteaux Bourguignons Chardonnay 2016 Ropiteau Frères A.O.C. Coteaux Bourguignons Chardonnay 2016

Ropiteau Frères A.O.C. Coteaux Bourguignons Chardonnay 2016

Produzido na Borgonha, um dos símbolos da viticultura francesa, leva apenas uvas chardonnay. O tempo de amadurecimento em barricas é mínimo, o que favorece notas claras de abacaxi, maçã verde e pêssego, por exemplo.

Preço: R$ 129,29

Onde comprar: Wine.com.br

Cortes de Cima Branco Cortes de Cima Branco

Cortes de Cima Branco

Também do Alentejo, em Portugal, mescla uvas alvarinho, viognier e sauvignon blanc. É parcialmente envelhecido durante seis meses em barricas de carvalho francês e sua produção é de 9.900 garrafas.

Preço: R$ 209,55

Onde comprar: alentejana.com.br