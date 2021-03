Grand Cru inova com plano flexível de assinatura de vinhos

A maioria dos consumidores, quando assina um clube de vinhos, está em busca de conhecer os diferentes tipos e estilos da bebida. Quer uma curadoria que busque as melhores opções, dentro de uma determinada faixa de preço. Depois de alguns meses, a pessoa conhece melhor os próprios gostos. Descobre que prefere brancos ou tintos, que gosta mais de vinhos dessa ou daquela procedência. Nesse momento, o cancelamento da assinatura é comum. O consumidor deixa de se satisfazer, não porque a seleção seja ruim, mas porque ela não bate com suas preferências pessoais.

“Por isso, a Confraria Grand Cru é uma evolução dos clubes de assinaturas de vinhos”, diz Alexandre Bratt, CEO da Grand Cru, uma das maiores importadoras de vinhos da América Latina. “A partir do segundo mês de assinatura, o confrade pode trocar um ou todos os rótulos da seleção. É o que chamamos de Confraria Flex. Nossos sommeliers continuam fazendo a curadoria, mas ela passa a ser apenas uma sugestão. Empoderamos o cliente.”

A estratégia tem dado certo. Entre julho e dezembro de 2020, o número de assinantes cresceu 300%. Entre as vantagens oferecidas ao confrade está o acesso antecipado a lançamentos, promoções e experiências, além de 15% de desconto em todos os vinhos do site e das lojas. “Esse desconto se soma a qualquer promoção, mesmo às mais agressivas como as da Black Friday”, conta Bratt.

O benefício vale para os quatro planos da confraria: Confraria Reserva, Confraria Reserva +, Confraria Reserva Especial e Confraria Grand Reserva. Na primeira opção (139,90 reais por mês para o plano anual), o cliente recebe mensalmente dois vinhos e uma revista e, nas demais (189,90 reais, 379,90 reais e 729,90 reais, respectivamente) três vinhos e uma revista, sendo que o valor dos rótulos sobe de acordo com a mensalidade.

