Partidas de Wimbledon são investigadas por possíveis irregularidades

A Agência Internacional de Integridade no Tênis (Itia) anunciou que está investigando duas partidas do Grand Slam de Wimbledon deste mês desde que agentes de aposta apontaram "possíveis padrões de aposta irregulares".

"Dois alertas (nos foram) fornecidos pelo setor de apostas durante o torneio indicando possíveis padrões de aposta irregulares", disse um porta-voz da Itia à Reuters.

"Não podemos comentar os detalhes enquanto estão sendo analisados."

A Itia disse que quaisquer alertas relatados à agência serão "registrados, avaliados e acompanhados como indicador de que algo impróprio pode ter acontecido".

"É importante observar que um alerta por si só não é indício de manipulação de resultado. Onde a análise de um alerta sobre uma partida de fato sugere atividade corrupta, a Itia realiza uma investigação completa e confidencial", acrescentou a entidade.

A Itia foi criada em janeiro pelas entidades governantes do tênis (ATP, WTA, ITF e Conselho dos Grand Slams) como organismo totalmente independente para salvaguardar a integridade do tênis profissional em todo o mundo.

O All England Lawn Tennis & Croquet Club (AELTC), que sedia o torneio de Wimbledon, disse que "a integridade do esporte" é de importância crucial no torneio.

"Continuamos a investir em medidas adicionais para apoiar a operação de integridade em nossas instalações durante o campeonato", acrescentou a AELTC.