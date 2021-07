Panerai lança Radiomir Eilean, inspirado em instrumento marítimo e veleiro

Marca italiana de relógios da Richemont, a Panerai foi fundada na Florença em 1860, e em mais de um século e meio de história, apresentou diversos estilos de contadores. As peças mais modernas e mais conhecidas da marca hoje em dia remontam ao ano de 1936 e a um famoso instrumento de navegação marítima da época: o Radiomir.

Patenteado por Guido Panerai, o aparelho Radiomir servia para apoiar os tripulantes em longas missões em alto mar. Suas características marcantes são a grande caixa de aço em forma de almofada, números e índices luminescentes no mostrador, as alças soldadas, que passaram praticamente inalterados de uma geração à outra desde a última coleção Radiomir.

Também a partir de 1936, um iate acabaria se tornando uma parte importantíssima da história da italiana Panerai. Projetado pelo construtor de barcos William Fife III, do estaleiro Fife da Escócia, o Eilean navegou pelos mares da Europa e do Caribe por décadas. Em 2006, a Panerai comprou o iate para restaurá-lo.

O lançamento da linha Radiomir Eilean combina as características marcantes da histórica da coleção Radiomir e da estética do clássico veleiro da marca.

Sua caixa de 45mm, com proporções e características que perduram desde o tempo do primeiro Radiomir, é composta de aço com um acabamento fosco patinado para refletir a luz com um brilho mais suave e quente do que o metal quando polido. Dentro da caixa, ponteiros dourados de estilo vintage marcam o tempo através do mostrador sanduíche, onde numerais e índices em SuperLumiNovaTM no tom bege abrigam a luminescência verde, características que permanecem fiéis à aparência dos primeiros modelos.

Detalhes que revelam a herança náutica especial do Radiomir Eilean são evidências de todos os diferenciais. A superfície do mostrador apresenta estrias e um tipo de acabamento marrom que evoca o convés de teca do veleiro, enquanto no verso da caixa e na pulseira uma inscrição diz "Eilean 1936".

Feita de couro produzido na Toscana, a região italiana onde Panerai nasceu, a pulseira do modelo apresenta costura meticulosamente inspirada nos laços encontrados nas velas do Eilean. Disponível em apenas 449 peças por ano, o que lembra o número da vela do Eilean, o Radiomir Eilean chega ao mercado neste mês de julho. O preço? 43.400,00 reais.