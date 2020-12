Panerai lança modelo Azzurro e e-commerce em evento com a Casual EXAME

Foi uma comemoração italiana. Um jantar celebrado ontem na Trattoria Fasano, no bairro dos Jardins, em São Paulo, reuniu um grupo de 14 paneristi, como são chamados os fãs da Panerai. A manufatura de origem italiana e hoje parte do conglomerado suíço Richemont tinha novidades para apresentar.

Em exibição lá estava um Submersible Azzurro, o mais recente lançamento da marca. Trata-se de um robusto e ao mesmo tempo sofisticado modelo para a prática de mergulho. Com caixa de 42 milímetros, tem movimento automático próprio com reserva de marcha de três dias e função de data.

O Azzurro é uma edição limitada a 500 peças e vendido apenas online. E aqui temos a melhor notícia. Ontem também foi lançada oficialmente a plataforma de e-commerce da Panerai para o Brasil, no endereço officinepanerai.com.br.

Trata-se da primeira e-boutique da América do Sul. Estarão disponíveis para os maiores best sellers da manufatura, além de edições disponíveis apenas para venda virtual, como o Panerai Submersible Azzurro. O modelo tem preço sugerido de 49.100 reais.

“A mudança de comportamento geracional, aumento da demanda em cidades onde não existem lojas físicas e a pandemia fizeram com que o e-commerce aumentasse muito a penetração do e-commerce nas marcas de luxo e esse processo só irá acelerar nos próximos anos”, afirmou Marcelo Tripoli, CEO da agência de marketing digital Zmes, um dos convidados do evento de ontem.

Os participantes do jantar da Panerai com a Casual EXAME passaram na véspera ou no mesmo dia pelo teste RT-PCR para detectar covid-19. Confira quem passou por lá.

Marcus Valério Lins Barroso, Lusinei Lins Barroso, Tatiana Carvalho e Felipe Carvalho Marcus Valério Lins Barroso, Lusinei Lins Barroso, Tatiana Carvalho e Felipe Carvalho

Submersible Azzurro: o mais recente lançamento da Panerai Submersible Azzurro: o mais recente lançamento da Panerai

Ricardo Nobel, Serena Ucelli, Bride Machado, Ivan Padilla e Marcelo Tripoli Ricardo Nobel, Serena Ucelli, Bride Machado, Ivan Padilla e Marcelo Tripoli

Vivian Sansone, Edmundo Sansone Neto, Marcus Valério Lins-Barroso e Felipe Carvalho Vivian Sansone, Edmundo Sansone Neto, Marcus Valério Lins-Barroso e Felipe Carvalho

Luiz Balthazar, Felipe Vaz, Marcus Valério Lins-Barroso e Felipe Dan Luiz Balthazar, Felipe Vaz, Marcus Valério Lins-Barroso e Felipe Dan