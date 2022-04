Palmeiras vence o São Paulo por 4x0 e é campeão Paulista

O Palmeiras é o campeão Paulista de 2022 após vencer o São Paulo por 4x0. O alviverde dominou a partida em casa, no Allianz Parque, após ter perdido o jogo de ida no Morumbi por 3x1.

O primeiro gol do time do técnico português Abel Ferreira foi marcado por Danilo, aos 27 minutos do primeiro tempo. Ainda na primeira etapa, Zé Rafael ampliou o placar - após lance revisado pelo VAR na disputa entre Danilo e Calleri na origem da jogada oficializar o gol.

Logo aos 2 minutos do segundo tempo, Raphael Veiga ampliou o placar para 3x0, com o São Paulo ainda ameaçando pouco o time palmeirense e poucas chances claras de gol. Veiga terminou de selar a vitória palmeirense com um gol aos 35 do segundo tempo.

O jogo teria ainda expulsão de Rafinha, aos 44 do segundo tempo, após briga do lateral com o atacante Wesley.

O São Paulo buscava o primeiro título sob comando do técnico e ídolo Rogério Ceni, que assumiu o comando do time para esta temporada.

No ano passado, o São Paulo bateu o Palmeiras em seu primeiro título em nove anos. Em 2021, as equipes empataram sem gols no Allianz Parque, no jogo de ida. Na volta, em casa, o São Paulo levou a melhor por 2 a 0, com o volante Luan e o atacante Luciano balançando as redes.

A vitória deste domingo sela a boa fase do Palmeiras nos últimos anos. O time foi bicampeão da Libertadores nas últimas duas temporadas, campeão Paulista em 2018 e 2020, a Copa do Brasil de 2020 e o Campeonato Brasileiro de 2018. A conquista é a 24ª taça do Paulistão conquistada pelo Palmeiras.