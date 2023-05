Pacaembu recebe feira de arte ArPa a partir de amanhã, 31

Após 10,5 mil visitantes na primeira edição da ArPa, no ano passado, feira de arte faz sua segunda edição de 31 de maio a 4 de junho, com a participação de mais galerias. O evento acontece no Pavilhão Pacaembu, espaço com 4 mil metros quadrados localizado no Complexo Pacaembu, com entrada pela Praça Charles Miller.

Nesta edição, a realização da ArPa também será simultânea à Made – Mercado, Arte, Design; feira de design que chega à sua décima primeira edição. A parceria é iniciativa do curador de design Waldick Jatobá.

Nesta segunda edição, Camilla Barella, gestora cultural fundadora da Viva Projects e colaboradora da Frieze desde 2017, reforça o caráter mais íntimo e acolhedor proposto de forma bem-sucedida na edição passada. "Nós criamos uma atmosfera que possibilita ao público ter mais tempo para conversar com os expositores e também digerirem visualmente o conteúdo da feira. Apontada como uma característica positiva da ArPa, orientamos os galeristas a pensar seus estandes como projetos especiais, muitas vezes até com curadorias próprias", conta Barella.

Entre os destaques de projetos especiais já anunciados, está a galeria Gustavo Rebello Arte com estande do artista Ivan Serpa, que em 2023 completa 100 anos de nascimento e 50 de morte; a galeria Mendes Wood DM propõe um diálogo entre as obras do artista sueco Runo Lagomarsino e da artista capixaba Castiel Vitorino Brasileiro; e a galeria argentina Isla Flotante, em sua segunda participação na feira, apresenta o artista Valentin Demarco.

A ArPa terá ainda um aumento de 50% de galerias internacionais no Setor Principal, com representantes da Argentina, México e Uruguai, reforçando o intercâmbio com a cena artística latinoamericana.

Assim como em sua primeira edição, a ArPa terá estandes destinados a jovens galerias e também a espaços consolidados no circuito das artes, reunindo expositores do mercado primário e secundário.

Curadoria e setores

Neste ano, os curadores são Carla Zaccagnini, argentina que reside atualmente em São Paulo e Malmö (Suécia), curadora da 34ª Bienal de São Paulo; Diego Matos, pesquisador, professor e curador formado em arquitetura, ex curador-chefe do Museu Brasileiro da Escultura e Ecologia (MuBE); e o mexicano José Esparza Chong Cuy, curador, escritor e arquiteto, que atua como Diretor Executivo e Curador Chefe do Storefront for Art and Architecture, em Nova York.

Como no ano passado, cada curador assumirá um setor. A divisão foi pensada de modo a facilitar a fruição do público e possibilitar a criação de recortes mais detalhados para cada segmento contemplado no contexto da Feira. O Setor Principal tem curadoria da própria feira, enquanto o Setor UNI é curado por José Esparza Chong Cuy, o setor Satélite tem assinatura de Diego Matos e a Sala MOS tem curadoria de Carla Zaccagnini. José, o único curador que não é estreante na ArPa, foi responsável pela curadoria do Setor Satélite em 2022.

Setor principal

Participam desse setor galerias brasileiras com perfis diversos e de diferentes regiões do Brasil. Cada expositor vai apresentar dois ou três artistas, com estandes entre 30 e 50 m², com o intuito de priorizar a experiência contemplativa da arte e criar uma atmosfera mais íntima com o público colecionador.

Galerias confirmadas: Almeida & Dale Galeria de Arte, Andrea Rehder Arte Contemporânea, casa triângulo, Casanova Arte, Cassia Bomeny Galeria, Galeria Cavalo, Galleria Continua, Dan Galeria, Galeria Estação, Fólio, Gomide & Co, Gustavo Rebello Arte, Galeria Inox, Isla Flotante, Galeria Karla Osorio, Kubik Gallery, Galeria Leme, Lima Galeria, Luciana Brito Galeria, Galeria Lume, Galeria MaPa, Galeria Marília Razuk, Mendes Wood DM, Galeria Mercedes Viegas, Millan, Mitre Galeria, Galeria Murilo Castro, OÁ Galeria, OMA Galeria, Piero Atchugarry, Pinakotheke Cultural, Quadra, Galeria Raquel Arnaud, Ricardo Von Brusky, Rodrigo Ratton Galeria, Simões de Assis, Galeria Ybakatu e Zipper Galeria.

Setor UNI

Para esse setor, o curador José Esparza Chong Cuy selecionou um recorte de galerias denominado Mensagens, que leva à ArPa projetos de um único artista representado por elas em exposição solo. Sobre a concepção de sua curadoria, José conta: "Traços e marcas repetidas se convertem em espirais, linhas curvas e formas que criam formatos inesperados apontando para futuros orgânicos. Mensagens aproxima um grupo de artistas cujas práticas crescem de dentro para fora como sinais de vida dos tempos que se avizinham".

As galerias / artistas confirmados para esse setor são: Campeche (Jou Morales), Fortes D'Aloia & Gabriel (Cristiano Lenhardt), Galatea (Beatrice Arraes), Galeria Sendrós (Andrés Piña), GDA (Maíra Dietrich), HOA (Marian Rocha), Marli Matsumoto Arte Contemporânea (Juan Casemiro) e Sé Galeria (Michel Zózimo).

Setor Satélite

O Setor Satélite, curado por Diego Matos, exibe na fachada do Pavilhão um telão com vídeos de galerias internacionais, propondo uma imersão em arte ao público desde a chegada no Complexo Pacaembu.

Nomeada como Pontos de Luz, em referência objetiva à canção homônima interpretada por Gal Costa, com música e letra de Jards Macalé e Waly Salomão, as produções insinuam e evocam a ideia de presença e atuação política do corpo em contextos de responsabilidade ambiental, social e ética. Os filmes selecionados foram distribuídos em três subprogramas e um apêndice que são apresentados diariamente nos dias da feira. É importante acentuar que a manifestação do corpo é a força expressiva sublinhada em som e imagem no programa de Pontos de Luz.

"A importância do humano é inerente à sobrevivência estética e política da arte. A arte, por princípio ético, não extrai o humano, convoca permanentemente sua presença e ousa cantar: 'me arrisco a falar, me sinto feliz, me sinto muito feliz, me sinto completamente feliz'", diz o curador.

Neste setor, haverá projeção de vídeos criados pelos artistas Anna Bella Geiger, da Galeria Murilo Castro; Carlos Nader, da Galeria Lume; Maya Watanabe, da Tegenboschvanvreden; Rosa Luz, da Central Galeria, Salomé Lamas, da Galeria Miguel Nabinho; Teresa Margolles, da Mor Charpentier; e Mario García Torres, da Galeria Luisa Strina / Jan Mot; Ana Vaz, Frederico Morais e Janaína Wagner.

Sala MOS

Inédita na feira, a Sala MOS, curada por Carla Zaccagnini, é uma seção dedicada a conversas e debates abertos ao público da Feira, patrocinada pela Mos Incorporadora. Sob o título de Re-instaurar, a curadoria reúne uma série de conversas com artistas, curadores, restauradores e profissionais de outros campos. A agenda de conversas será disponibilizada em breve. "Cada fala tem o intuito de desdobrar conteúdos específicos, manifestos ou latentes que nos parece necessário discutir no momento atual", conta a curadora da Sala MOS.

Serviço:

ArPa + Made 2023

De 31 de maio a 4 de junho

Horário: De quarta-feira a sábado, das 13h às 20h30 | Domingo, das 11h às 18h

Local: Pavilhão Pacaembu, Complexo Pacaembu

Endereço: Praça Charles Miller, s/nº

Ingressos: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia).