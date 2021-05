Oscar voltará a permitir participação na disputa de filmes de streaming

Os organizadores do Oscar transferiram a data da cerimônia de 2022 para o final de março nesta quinta-feira, um mês mais tarde do que o planejado originalmente, e disseram que filmes lançados em serviços de streaming voltarão a concorrer aos prêmios.

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas dos Estados Unidos disse em um comunicado que a cerimônia do Oscar acontecerá no dia 27 de março de 2022 no local tradicional do espetáculo em Hollywood --ela havia sido programada originalmente para 27 de fevereiro.

Não se informou um motivo para a mudança de data.

A Academia acrescentou que, devido à pandemia de coronavírus, permitirá pela segunda vez que filmes feitos principalmente para lançamento em cinemas que foram transferidos para uma plataforma de streaming possam ser cogitados para o Oscar.

Dezenas de filmes foram lançados em serviços de streaming, como Disney+, HBO Max, Netflix e Amazon, nos últimos 15 meses, enquanto cinemas de todo o mundo foram fechados por causa da pandemia.

O Oscar de 2021 foi adiado de fevereiro para o final de abril pelo mesmo motivo, e aconteceu pela primeira vez na Union Station no centro da cidade de Los Angeles.