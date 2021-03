Toyota lança novo Corolla Cross; veja detalhes

A Toyota do Brasil lança hoje o novo utilitário esportivo (SUV) da marca, o Corolla Cross. O modelo deve ser produzido na fábrica de Sorocaba (SP), que recebeu um investimento de R$ 1 bilhão. Atualmente, os modelos Yaris e Etios já são fabricados no local -- o Corolla sedã segue sendo produzido na unidade de Indaiatuba.

A ação reforça o movimento comum entre as montadoras, de focar em modelos mais simples para focar nos mais rentáveis. O Corolla Cross deve chegar às concessionárias no dia 25 de março com preços a partir de R$ 139.990,00.

Apesar da diferença significativa entre o SUV e o tradicional modelo sedã -- o carro mais vendido do mundo --, o interior de ambos os carros é bastante semelhante, como é possível ver abaixo.

O carro chega em quatro versões, com duas motorizações: o 2.0L Dynamic Force chega nas versões XR e XRE e o sistema híbrido nas versões XRV Hybrid e XRX Hybrid. Além dessas, o Corolla Cross deve ter uma edição especial de lançamento, baseada na versão de topo de linha, limitada a 1.200 unidades.

Além disso, o lançamento também conta com uma ampla gama de equipamentos: ar condicionado digital automático, banco com regulagem para seis alturas e conexão com Android Auto e Apple CarPlay, repetindo alguns dos elementos da versão sedã.

Produção no Brasil, custos maiores

Mesmo com o investimento para a produção local -- e exportação para mais de 20 países do novo carro -- em entrevista recente, a montadora criticou o "Custo Brasil". A estabilidade cambial e tributária foram pontos defendidos por Rafael Chang, presidente da Toyota no Brasil.

"Será que no Brasil teremos uma política industrial para promover os carros mais limpos? A cadeia de fornecedores está pronta para isso", afirma.

Mesmo assim, em 2021, o grupo espera exportar 30% da produção prevista para este ano, de 170 mil veículos, 30% acima de 2020.

Vale lembrar que a Toyota alcançou 9,52 milhões de unidades vendidas globalmente no último ano, mantendo a liderança em volume de unidades vendidas na comparação com as demais. Chama a atenção a proximidade da Volkswagen, com 9,30 milhões. Para 2021, a montadora prevê crescimento de 25% nas vendas.