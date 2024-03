Toyota deve produzir nova caminhonete em Sorocaba; montadora vai investir R$ 11 bi no Brasil

A Toyota deve começar a produzir uma nova caminhonete em sua fábrica em Sorocaba, no interior de São Paulo, a partir dos investimentos que serão anunciados nesta terça-feira.

Em abril do ano passado, a montadora japonesa já havia anunciado um investimento de R$ 1,7 bilhão para a fabricação de um terceiro modelo, desta vez um SUV compacto, com tecnologia híbrido flex em sua unidade de Sorocaba. O motor será produzido na planta de motores da montadora em Porto Feliz.

Mas ainda será necessário preparar a linha de produção da unidade para a fabricação de um novo modelo. A caminhonete deverá ter também a configuração híbrida e a expectativa é que ela seja derivada do Corolla Cross. São 3,5 mil trabalhadores na unidade do interior paulista.

Uma fonte que acompanha o setor diz que os investimentos de R$ 11 bilhões que a Toyota deve anunciar nesta terça-feira vão somar recursos anunciados anteriormente pela montadora, além de novos recursos para a ampliação da unidade de Sorocaba. A Volkswagen fez o mesmo quando anunciou investimentos de R$ 16 bilhões no país este ano (R$ 9 bilhões em recurso novos e mais R$ 7 bilhões em recursos já anunciados).

O Brasil venceu a disputa com o México pelos novos investimentos da Toyota, onde a montadora japonesa está desde 1959 e tem duas plantas de produção.

No mês passado, a Toyota anunciou um presidente brasileiro pela primeira vez em sua história no país. A companhia indicou Evandro Maggio como novo CEO no Brasil. Ele está na Toyota desde 2005 e já passou por diferentes áreas, como departamento comercial, atuou na Lexus (marca de veículos de luxo da Toyota), no Japão, passou pelo setor de recursos humanos e, atualmente, atuava como diretor regional de Pesquisa & Desenvolvimento e Compras.

A Toyota foi a primeira montadora a desenvolver um carro híbrido abastecido com etanol (híbrido flex), o Corolla sedã, e começou a produzi-lo no Brasil, em 2019. Em 2021, passou a oferecer o primeiro SUV híbrido flex do mercado, o Corolla Cross, também montado no Brasil.

Setor movimenta volume recorde de investimentos

Os investimentos do setor automotivo no Brasil poderão chegar a R$ 100 bilhões, até 2028/2029, o maior patamar da história desse segmento da indústria. A expectativa é da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea). Se forem confirmados todos os anúncidos feitos por montadoras, além de auto-peças, que também entram nessa conta, será o maior ciclo de aporte de recursos já visto no país.

— Se tudo se confirmar, há inclusive a possibilidade de ultrapassar esse valor. Ainda não temos o detalhamento, mas vivemos a expectatica de uma pesquisa que fizemos, incluindo o setor de auto-peças de que poderemos chegar a esse partamar — disse Márcio de Lima Leite, presidente da entidade, durante coletiva para apresentação dos números de vendas e produção de veículos em janeiro deste ano.