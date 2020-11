Os meteoros exterminarão a humanidade? Documentário da Apple explica

Você muito provavelmente se lembra de pelo menos uma cena do glorioso filme apocalíptico Armageddon, dirigido por Michael Bay. Na trama de 1998, um grupo de cientistas encara uma das missões mais bizarras já vistas no cinema: eles precisam arrumar um jeito de colocar uma bomba atômica no centro de um meteoro para, assim, impedir que a gigantesca pedra extermine a humanidade.

O filme, que teve três indicações ao Oscar mas infelizmente não rendeu prêmios notórios ao diretor — embora pelo menos tenha deixado de herança a canção I Don’t Want to Miss a Thing, feita pelo Aerosmith especialmente para a obra — mostra de forma brilhante como os meteoros sempre foram objeto da curiosidade humana.

Em Fireball: Visitors From Darker Worlds (ainda sem tradução oficial em português), o mais novo documentário da Apple TV+ que estreia na próxima sexta-feira 13, a fascinação humana secular pelos meteoros — e como eles podem dizimar nossa existência na terra — é o tema central.

O filme é dirigido e narrado pelo diretor alemão Werner Herzog, conhecido por obras como Encontros no fim do mundo e Visita ao inferno.

Segundo o texto de divulgação da Apple, Fireball: Visitors From Darker Worlds (“Meteoros: visitantes de mundos sombrios”, numa tradução literal do inglês) quer “conduzir os espectadores em uma jornada extraordinária para descobrir como estrelas cadentes e meteoritos concentraram a imaginação humana em outros reinos e mundos, além de em nosso próprio passado e futuro”

No trailer oficial do documentário, que também conta com a participação do vulcanologista Clive Oppenheimer, que já trabalhou com Werner Herzog em outros filmes do diretor, o narrador fala sobre como cada pedaço de rocha que vem do espaço tem sua própria história, pode trazer vida e… destruição. Confira: