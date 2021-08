Os melhores filmes e séries do streaming neste fim de semana

Paris Hilton sabe cozinhar… ou não. E está trazendo uma nova cara para os programas de culinária. Ela não é uma chef experiente e nem está tentando ser. Mas, com a ajuda de amigos famosos, ela se aventura em meio a novos ingredientes, receitas inéditas e utensílios de cozinha um tanto quanto exóticos. Inspirada por seu vídeo que viralizou no YouTube, Paris nos mostra o percurso do supermercado à mesa pronta, e talvez até aprenda a se virar na cozinha ao longo do caminho.