Os iates de luxo feitos no Brasil e que são desejados nos Estados Unidos

O Brasil é um dos principais players da indústria náutica mundial. Com milhares de quilômetros de litoral e uma extensa rede de vias fluviais, o país não apenas abastece o mercado interno, mas também é referência internacional na fabricação de barcos e iates de luxo, especialmente nos Estados Unidos, onde os modelos brasileiros são altamente cobiçados.

Entre os dias 30 de outubro e 3 de novembro, acontece o Fort Lauderdale International Boat Show, na Flórida, considerado o maior evento do setor no mundo. Estaleiros brasileiros estarão presentes e, com muito critério, selecionaram embarcações para expor, buscando atrair a atenção do exigente público internacional.

O estaleiro catarinense Okean é um dos destaques brasileiros no evento. Conhecido por seus iates que impressionam pela inovação no design, a marca aposta em diferenciais como amplas aberturas laterais, que integram ambientes internos e externos, conectando os ocupantes diretamente ao mar.

"Participar de eventos internacionais é fundamental para apresentar nossas inovações, estar próximos de clientes e parceiros, e expandir nossas operações em mercados estratégicos", afirma Roberto Paião, CEO do Grupo Okean.

Okean 52 e Okean 57

O estaleiro selecionou duas embarcações que são sucessos de vendas no mercado norte-americano. A Okean 52, com mais de 15 metros de comprimento, alia aventura e elegância, em um design exclusivo assinado pelo arquiteto italiano Paolo Ferragni e idealizado por Nercio Fernandes. Suas amplas janelas e portas de vidro proporcionam uma vista de 360° entre o interior e o exterior.

Okean 57. (Divulgação/Divulgação)

O diferencial fica por conta dos decks laterais, que funcionam como "sacadas sobre as águas", proporcionando uma real conexão entre os ambientes. A popa, equipada com uma plataforma deslizante submergível, é perfeita para esportes aquáticos e momentos de lazer.

Já a Okean 57, com seus mais de 17 metros de comprimento e quase 100 metros quadrados de área total, combina design esportivo e contemporâneo. Sua popa, também com plataforma submergível, amplia a beach area, ideal para banhos de mar e relaxamento.

Okean 52. (Divulgação/Divulgação)

O cockpit conta com sofás, mesa de refeições, área gourmet e posto de comando com visão panorâmica de 360°, protegido por um hard-top. Na proa, um lounge privativo com sofá em "U" e solário oferece espaço para banhos de sol. O pavimento inferior pode ser configurado de acordo com a necessidade do cliente, com uma sala de estar e uma cabine, ou duas cabines e dois banheiros.