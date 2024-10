Estaleiro paranaense referência em lanchas é atração no maior evento náutico do mundo

Um estaleiro paranaense, localizado em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, é hoje uma das grandes referências do setor náutico no Brasil. A Triton Yachts, fundada em 1984, se especializou na fabricação de lanchas e conquistou os consumidores, especialmente nos Estados Unidos. Atualmente, 60% de sua produção é destinada ao mercado norte-americano.

Graças a essa relevância, a Triton Yachts marca presença nos principais eventos náuticos do mundo, incluindo o Fort Lauderdale International Boat Show, o maior do planeta. A edição deste ano, que ocorre de 30 de outubro a 3 de novembro na Flórida, deve reunir cerca de mil expositores.

No evento, a Triton Yachts apresentará embarcações que variam entre 25 e 41 pés. “Este será o quarto Fort Lauderdale International Boat Show que participamos. Hoje, 60% das nossas vendas já são destinadas ao público norte-americano, e nossa participação no evento reforça nosso compromisso de expansão nesse mercado altamente competitivo e promissor”, afirma Allan Cechelero, diretor da Triton Yachts.

Conheça a Hanover 387

Entre os destaques da Triton Yachts, a Hanover 387 se sobressai pelos ambientes amplos, começando pela popa, onde uma plataforma submergível facilita os banhos de mar. O espaço gourmet, com churrasqueira e sofá com encosto rebatível, convida ao lazer e pode ser ampliado por uma plataforma lateral, formando um verdadeiro beach club.

Com 11,60 metros de comprimento e capacidade para 14 pessoas durante o dia e 5 para pernoite, a embarcação combina um design robusto com maior estabilidade devido à sua boca mais larga. O cockpit, com sofás para refeições e um posto de comando equipado com modernos sistemas de navegação, é protegido por T-Top ou Hard Top. O solário triplo na proa, com encostos reclináveis e porta-copos integrados, oferece ainda mais conforto, com passagem direta para o cockpit.

No interior, a cabine com 1,90m de altura se destaca pela decoração clean e amplitude. O espaço conta com dois quartos: um na proa, onde o sofá se transforma em cama espaçosa, e outro na meia-nau, com cama de casal e sofá. A cozinha oferece espaço para frigobar e micro-ondas, além de um banheiro com chuveiro.