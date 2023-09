Boat Show SP: vendas de iates devem chegar a R$ 450 milhões em seis dias de evento

De R$ 350 milhões a R$ 450 milhões. Essa é a expectativa de movimentação de vendas em iates e outras embarcações durante os seis dias do São Paulo Boat Show 2023, maior evento náutico da América Latina. O evento começou no dia 21 de setembro, e vai até terça-feira, 26, na capital paulista. São cerca de 150 expositores que levaram mais de 50 novidades. "Essas vendas vão abastecer o mercado para os próximos seis meses", diz Ernani Paciornik, idealizador do Boat Show.

Depois de uma retração com a pandemia de covid-19, o setor está otimista com 2023. No ano, o setor náutico deve movimentar cerca de R$ 1 bilhão. A sentimento positivo em relação às vendas é presente em praticamente todos os estaleiros presentes do evento, dominados por catarinenses e italianos (em muitos casos em uniões estratégicas).

A Sessa Marine levou ao Boat Show sua linha completa com cinco embarcações. Além disso, celebra um um novo momento com a aquisição da Sessa Marine International pela Intech Boating, estaleiro catarinense que já produzia a marca italiana no Brasil desde 2011.

A Azimut Yachts Brasil, braço brasileiro do grupo italiano Azimut-Benetti, avalia que o Boat Show da cidade de São Paulo é o mais importante para a empresa. "Trouxemos dois dos modelos mais vendidos nacionalmente e internacionalmente. Eu acredito que devemos vender aqui na feira de cinco a dez barcos", diz Francesco Caputo, CEO da companhia.

Também grife italiana, a Ferretti Yachts levou para o evento um novo lançamento: o iate 670, com 67 pés. O modelo é fabricado no Brasil, em uma parceria com o estaleiro catarinense Okean, a única empresa em todo o mundo que tem um acordo deste tipo.

Alguns modelos expostos

Azimut 62 – R$ 15,9 milhões

Referência em iates de luxo no mundo, a Azimut Yachts, com matriz na Itália e fábrica no Brasil, apresentará modelo de 62 pés . Totalmente equipada com móveis exclusivos, detalhes em pedras e acabamentos nobres, além de alta tecnologia. Também se destaca pelos lounges externos com layouts personalizáveis. A embarcação conta com cozinha integrada com área de estar, jantar e posto de comando. Tem três suítes.

Atlantis 51 – R$ 8,3 milhões

O Atlantis 51 é uma embarcação com estilo esportivo, motorização de popa e hard top com acionamento elétrico (espécie de teto solar) e que, ao mesmo tempo que garante alto desempenho, ganha também em conforto, arquitetura e alto padrão nas cabines, ambientes sociais e externos.

Armatti 370 Solarium – R$ 1,6 milhão

No Armatti 370 Solarium, da Armatti Yachts, a proa -- parte da frente do barco -- tem solário com três espreguiçadeiras. Na área central da embarcação há dois sofás, geleira com opcional de placa fria e também é possível adicionar uma mesa. No interior, a cabine é equipada com cozinha completa, sofá de apoio e mesa central rebatível, que transforma o ambiente em mais um camarote para casais. O quarto principal é um dos maiores da categoria com quase dois metros de largura e dimensões de um modelo king size. A capacidade é de 14 pessoas durante o dia e quatro para pernoite.

Serviço

São Paulo Boat Show 2023: de 21 a 26 de setembro de 2023

Local: São Paulo Expo (Rodovia dos Imigrantes, 1,5 km – Vila Água Funda, São Paulo – SP, 04329-900)

Horário: dia 21 das 15h às 22h; e de 22 a 26 de setembro das 13h às 22h (no último dia, o evento encerrará às 21h)

Ingressos: R$ 90 + taxas (inteira) -- https://bit.ly/SPBS2023Sympla