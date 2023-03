Os anos 2000 estão de volta: Asics lança tênis de uso casual vintage

Quem acompanha os desfiles de moda sabe que os anos 2000 estão em alta. A marca esportiva Asics também resolveu resgatar o espírito retrô com o lançamento da linha Gel-NYC, inspirada em designs de arquivo como os Gel-Nimbus, o Gel-MC Plus e o Gel-Cumulus.

Todas essas influências de design foram atualizadas com materiais e tecnologias modernas para refletir o espírito de Nova York. A influência da cidade pode ser percebida na criação do cabedal e na paleta de cores do tênis. A base é do Gel-Nimbus e o Gel-MC Plus está presente nos detalhes da silhueta.

Esses esforços permitiram que a equipe de design da marca reinventasse o tênis tradicional com dimensão adicional e novas possibilidades de color blocking. As versões preta/cinza e creme/cinza apresentam paletas discretas, porém expressivas, que refletem os marcos icônicos da cidade de Nova York.

Para a construção da entressola foi escolhido um modelo remanescente dos últimos dez anos, o Gel-Cumulus. Assim, o novo modelo apresenta uma estética modernizada e com melhores propriedades de amortecimento. Ou seja, o melhor da tecnologia com a cara de antigo.

O novo tênis pode ser encontrado no e-commerce da Asics, nas lojas da rua Soscar Friere e do Morumbi Shopping, em São Paulo, e alguns outros pontos de venda selecionados. O preço sugerido é 899 reais.

A moda nos desfiles de moda

Os desfiles das mais recentes temporadas de Milão e Paris, de marcas como Prada e Givenchy, trouxeram de volta alguns itens clássicos dos guarda-roupa dos anos 2000. Pegue como exemplo as sapatilhas, calçado rasteiro que apareceu nos pés da cantora Dua Lipa.

Ou então a chamada bota over-the-knee, mais alta, presente nas modelos da Bottega Veneta. Na vestimenta os destaques são as minissaias e as calças de cintura baixa, que reforçaram a estética da magreza excessiva, tão criticada nessas temporadas.

Nos rostos o destaque foram os óculos de hastes finas, alguns de aspecto futurista como os de Neo, personagem de Keanu Reeves em Matrix, e viraram acessórios de personalidades como Bella Hadid e Kim Kardashian.

Essa onda tem uma sigla: Y2K. Parece complicada, mas é a apenas uma abreviação para Y2K, literalmente year 2000. É disso que anda bebendo a moda hoje – e é justamente o público nascido nesse início dos anos 2000 o maior adepto desse revival.

