Os 9 melhores lugares para dates, segundo o app Inner Circle

Onde ir em um primeiro encontro? Pode ser a dúvida que mais aparece entre pessoas que acabam de se conhecer. A escolha do local pode ser um fator importante, principalmente para pessoas que se conhecem em aplicativos de relacionamento, onde o primeiro encontro será o momento em que o casal se conhecerá cara a cara. Com isso, o aplicativo Inner Circle lançou o Guia do Date Perfeito 2022, com os melhores lugares para se encontrar em São Paulo.

O guia revela os melhores lugares para encontros, descobertos por uma pesquisa independente e avaliados por um painel de especialistas. Entre os escolhidos estão restaurantes e refúgios na cidade.

O aplicativo encomendou uma pesquisa sobre quais são os tipos favoritos de encontro dos solteiros, o que eles mais valorizam nos lugares onde costumam marcar seus encontros e os locais favoritos para impressionar seus dates. Foram considerados tópicos como localização, preço e conforto estão no topo dos itens que as pessoas mais valorizam ao procurar um lugar para sair.

Quando se trata do tipo de encontro preferido dos paulistanos, a maioria prefere levar o par para um jantar casual. Ir a bares aconchegantes e o clássico cinema completam o top 3 dos principais tipos de encontros preferidos.

“É interessante perceber que, mesmo com as mudanças de comportamento que tivemos durante a pandemia, o clássico jantar e alguns drinks ainda continuam sendo o tipo de encontro preferido dos paulistanos. Nossa pesquisa mostra que, além da localização, o preço e o conforto e a vibe do lugar também é um ponto muito importante na hora de escolher onde ir no seu date, afinal, todos queremos nos divertir e nos sentir bem quando estamos conhecendo alguém novo”, diz David Vermeulen, fundador do Inner Circle.

Melhores lugares para ir em um date, segundo o Guia do Date Perfeito 2022:

1. HM Food Café, Pinheiros

"Um oásis no meio da cidade, oferece um brunch delicioso. Perfeito para quem gosta de natureza, silêncio e comidinhas naturais."

2. Le Jazz Brasserie, Pinheiros

"Menu francês clássico em um bistrô aconchegante. Por ser um lugar pequeno, é perfeito para um date mais intimista."

3. Paloma, República

"Bar de vinhos no térreo do Copan, combina referências retrô com decoração minimalista e frescor moderno. O lugar foi criado para você se sentar bem pertinho da sua companhia, deixando o date mais íntimo."

4. Martin Bar, Tatuapé

"Sobrado elegante na zona leste que serve porções clássicas com drinks diferentes e cerveja artesanal. A atmosfera do bar oferece um date mais íntimo, mas ao mesmo tempo, divertido."

5. Xenê, Pinheiros

"Um sobrado colonial que te lembra o quintal de casa e onde você pode apreciar diferentes tipos de vinho. Por ser mais vazio, é a escolha certa para quem não gosta de muita badalação e de ficar mais a sós com o crush."

6. Vizin, Butantã

"Bar com sensação de ser o quintal de casa, com cadeiras de praia e lanches deliciosos. Assim como o Pitico, é perfeito para quem gosta de dates mais animados e informais."

7. Orfeu, República

"Comida brasileira, sofisticada sem ser pretensiosa, com vista para o Copan. Super casual, é ótimo para aquele almoço no meio da tarde ou um jantar para encerrar bem o dia."

8. Pitico, Pinheiros

"No Largo da Batata, cheio de verde e espaçoso, oferece comida libanesa e cerveja artesanal. Ideal para os casais mais agitados e menos formais, já que a vibe do lugar é mais alegre."

9. Meio do céu, Morro dos Ingleses

"Uma casa misteriosa no centro da cidade, que oferece um brunch inesquecível. O terraço é o lugar ideal para se sentar: tem uma bela vista, é mais privado e dá a sensação que só existem você e seu crush no lugar."

