IPVA 2025: pagamento para motoristas do RS começa no próximo dia 11

O governo do Rio Grande do Sul anunciou na última terça-feira, 3, que o pagamento do IPVA 2025 começa no próximo dia 11 de dezembro no estado. Quem quitar o tributo até 30 de dezembro terá desconto de 6% por conta da antecipação.

Pagando antecipadamente em dezembro e com a soma de todos os descontos máximos disponíveis, é possível obter redução de 28,13% sobre o valor total do IPVA, pois os descontos são cumulativos.

Desconto para pagamento no primeiro trimestre

Outra possibilidade de descontos é realizar o pagamento integral entre os meses de janeiro e março. O proprietário do veículo que pagar o IPVA até 31 de janeiro terá 6% de desconto. Se pagar até 28 de fevereiro, a redução é de 3%. Quitando até 31 de março, o desconto é de 1%.

Calendário de pagamento único vai até abril, quando vencem as placas

Quem não optar pela antecipação ou pelo parcelamento deverá pagar seu IPVA até a data de vencimento da placa que se encerra em abril, conforme determinado na lei estadual.