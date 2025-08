Os 50 carros mais vendidos no Brasil no mês de julho de 2025

O carro de passeio mais vendido do Brasil no mês de julho de 2025 foi o Volkswagen Polo, com 12.940 emplacamentos, segundo dados da Fenabrave. A Fiat Strada apareceu em segundo lugar com 12.895 unidades, enquanto o Fiat Argo ficou na terceira posição, com 9.966 unidades. Esses números mostram que os modelos de entrada continuam a dominar as vendas, principalmente no segmento de carros compactos.

Em comparação ao acumulado do ano, o cenário segue favorável para os mesmos modelos. A Fiat Strada mantém sua posição de liderança, com um total de 75.592 unidades vendidas até o momento. O Volkswagen Polo permanece firme na segunda posição, com 70.155 unidades emplacadas. Logo atrás, o Fiat Argo também se destaca, com 54.432 unidades vendidas no acumulado de 2025.

O mercado de SUVs continua crescendo, com modelos como Volkswagen T-Cross e Chevrolet Tracker se destacando no top 10. De acordo com analistas do setor, para o segundo semestre, espera-se que o cenário de vendas siga dinâmico, com a expectativa de novos lançamentos, principalmente com a chegada de mais montadoras chinesas ao país.

Os 50 carros mais vendidos em julho de 2025

1- Volkswagen Polo - 12.940

2- Fiat Strada - 12.895

3- Fiat Argo - 9.966

4- Volkswagen T-Cross - 9.022

5- Fiat Mobi - 8.099

6- Hyundai Creta - 7.856

7- Chevrolet Onix - 7.689

8- Chevrolet Tracker - 6.974

9- Toyota Corolla Cross - 6.866

10- Nissan Kicks - 6.341

11- Fiat Fastback - 6.207

12- Volkswagen Nivus - 5.777

13- Volkswagen Saveiro - 5.696

14- Hyundai HB20 - 5.519

15- Toyota Hilux - 5.370

16- Jeep Compass - 4.935

17- Fiat Pulse - 4.836

18- Honda HR-V - 4.086

19- Fiat Toro - 3.985

20- Volkswagen Virtus - 3.863

21- Caoa Chery Tiggo 7 - 3.721

22- Jeep Renegade - 3.711

23- Renault Kwid - 3.546

24- Volkswagen Tera - 3.244

25- Toyota Corolla - 3.170

26- BYD Song - 3.164

27- Chevrolet Onix Plus - 3.108

28- Ford Ranger - 3.104

29- BYD Dolphin Mini - 3.011

30- GWM Haval H6 - 2.994

31- Chevrolet S10 - 2.649

32- Hyundai HB20S - 2.638

33- RAM Rampage - 1.976

34- Chevrolet Spin - 1.942

35- Fiat Cronos - 1.894

36- Renault Duster - 1.851

37- BYD Song Plus - 1.825

38- Fiat Fiorino - 1.799

39- Chevrolet Montana - 1.655

40- Citroën Basalt - 1.613

41- Honda City sedã - 1.565

42- Renault Master - 1.512

43- Toyota SW4 - 1.500

44- Caoa Chery Tiggo 8 - 1.440

45- Caoa Chery Tiggo 5X - 1.434

46- Honda City hatch - 1.427

47- Renault Kardian - 1.332

48- Jeep Commander - 1.312

49- BYD Dolphin - 1.305

50- Mitsubishi Eclipse Cross - 1.096