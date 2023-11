Os 5 melhores filmes e séries para maratonar no fim de semana

Entre drama e comédia, documentários e séries, este final de semana está recheado de lançamentos nos serviços de streaming. Na Netflix, estreia da série documental sobre o astro do pop Robbie Williams. Já na Apple TV+, estreia da série dramática Os Bucaneiros, inspirada no último romance da autora vencedora do Prêmio Pulitzer Edith Wharton.



Robbie Williams (Netflix)

Robbie Williams é um dos artistas mais famosos do mundo. Agora, cada vez mais perto dos 50 anos, com quatro crianças, uma esposa amorosa e feliz por construir uma família, o cantor decidiu deixar as experiências turbulentas que teve para trás e aproveitar a fase tranquila.

Mas o passado não fica trancafiado a sete chaves, ainda mais para quem teve a vida inteira capturada em vídeos. E agora ele vai se deparar com horas de registros que nunca tinha visto antes.

Decidido a exorcizar seus demônios, Robbie Williams encara todos os minutos de gravação, das melhores às piores lembranças: álbuns de platina, shows lotados, fãs dedicados, bebida, drogas, o fundo do poço e tudo o que veio depois disso. Nessa história sobre atingir o sucesso ainda muito jovem, a pergunta que fica é: Qual é o preço da fama?

Os Bucaneiros (Apple TV+)

Dinheiro novo e velhos segredos encontram-se na história de jovens ricas e homens com poder. Um grupo de garotas americanas divertidas invade Londres na temporada de "espartilhos apertados" da década de 1870, dando início a um choque cultural anglo-americano. A terra dos comportamentos rígidos é invadida por um refrescante desrespeito a séculos de tradição. Enviadas à Inglaterra para garantir maridos e títulos, as "bucaneiras" e seus corações são muito mais do que aventureiros, e dizer “sim” é apenas o começo.

For All Mankind (Apple TV+)

A quarta temporada de "For All Mankind", estreia mundialmente nesta sexta-feira, 10. Nos oito anos que se passaram desde a terceira temporada, a Happy Valley expandiu rapidamente sua presença em Marte, transformando antigos inimigos em parceiros. No ano de 2003, o foco do programa espacial se voltou para a captura e a mineração de asteroides extremamente valiosos e ricos em minerais que poderiam mudar o futuro da Terra e de Marte. Mas as tensões latentes entre os residentes da base internacional, agora em expansão, ameaçam desfazer tudo o que eles estão trabalhando.

A Bilionária, o Mordomo e o Namorado (Netflix)

Como um conflito entre uma das mulheres mais ricas do mundo e sua filha virou um escândalo nacional na França? Esta série documental explica tudo.

O Assassino (Netflix)

Depois de um erro com consequências desastrosas, um assassino enfrenta quem o contratou e a si mesmo em uma caçada internacional. Mas, para ele, nada é pessoal.