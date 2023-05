Os 5 melhores filmes e séries para maratonar no fim de semana

Entre suspense e romance, filmes e séries, este final de semana está recheado de lançamentos nos serviços de streaming. Na Netflix, estreia da série de ação "Fubar", estrelando Arnold Schwarzenegger como um agente da CIA, e do longa "Sangue e Ouro", sobre os últimos dias da Segunda Guerra Mundial. Já na Apple TV+, estreia da série de comédia "Amor Platônico".

Fubar (Netflix)

Um agente da CIA prestes a se aposentar descobre um segredo de família e acaba tendo que cumprir uma última missão. O enredo da série gira em torno das relações familiares em um cenário global de espionagem, com muita ação e humor.

Vítima x Suspeita (Netflix)

Em sua primeira investigação independente, a jornalista Rae de Leon percorre os Estados Unidos atrás de uma história chocante que sempre se repete: mulheres contam à polícia que sofreram abuso sexual, mas em vez de ter acesso à justiça, são acusadas de fazer denúncias falsas e chegam a ser presas pelo sistema que deveria protegê-las.

Sangue e Ouro (Netflix)

Primavera de 1945. "Sangue e Ouro" se passa nos últimos dias da Segunda Guerra Mundial e conta a história do desertor alemão Henrique (Robert Maaser), da jovem e corajosa fazendeira Elsa (Marie Hacke) e de um grande grupo de nazistas. Henrique, que fugiu do front para voltar para casa e reencontrar a filha, se depara com uma tropa da SS. O líder (Alexander Scheer) decide enforcar Henrique em uma árvore, mas Elsa o salva e o esconde em sua fazenda.

Enquanto isso, a SS procura um tesouro judaico escondido em um vilarejo próximo, mas enfrenta a resistência da população saturada que não quer entregar seu ouro. Henrique e Elsa são arrastados para uma caça eletrizante ao tesouro, que termina em um confronto sangrento na igreja local.

Planeta Pré-Histórico (Apple TV+)

O Apple TV+ apresenta a segunda temporada da premiada série de história natural "Planeta Pré-Histórico". A série transporta o telespectador para milhões de anos no passado para descobrir como era o mundo — e os dinossauros que nele habitavam — por meio de detalhes extraordinários, com trilha sonora original assinada pelo vencedor de dois Oscar Hans Zimmer (por "O Rei Leão" e "Duna- Parte 1").

A segunda temporada de "Planeta Pré-Histórico" continua a contar a história da Terra de forma inédita, apresentando novos dinossauros, novos habitats e descobertas científicas inovadoras ao levar o espectador ao redor do mundo em uma aventura épica. Os episódios apresentam novos dinossauros como os do gênero Tarchia, que é um dos maiores Anquilossauros (dinossauro encouraçado herbívoro), além dos favoritos dos fãs como o Tiranossauro Rex.

Amor Platônico (Apple TV+)

"Amor Platônico" conta a história de uma dupla de antigos melhores amigos (Rogen e Byrne), prestes a entrar na meia-idade, com uma relação de amizade platônica que se reconectam após uma longa separação. A amizade da dupla transforma-se em uma coisa avassaladora a ponto de desequilibrar suas vidas de maneira hilariante. O elenco também conta com Luke Macfarlane ("Agentes Espaciais", "Brothers & Sisters"), Tre Hale ("Amor e Monstros", "Máquina Mortífera"), Andrew Lopez ("Não Vai Dar", "Jo Koy: In His Elements") e Carla Gallo ("Vizinhos", "Ressaca de Amor").