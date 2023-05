Os 5 melhores filmes e séries para maratonar no fim de semana

Entre suspense e ação, filmes e séries, este final de semana está recheado de lançamentos nos serviços de streaming. Na Netflix, estreia da série documental "Rainha Cleópatra", com produção executiva de Jada Pinkett Smith e do longa "A Mãe", protagonizado por Jennifer Lopez. Já na Apple TV+, estreia do filme documental "STILL: Ainda Sou Michael J. Fox", sobre os fatos que se seguiram ao diagnóstico do mal de Parkinson, quando Fox tinha 29 anos e a série "Cidade em Chamas".

Rainha Cleópatra (Netflix)

Com produção executiva de Jada Pinkett Smith, esta série documental mergulha na vida de grandes rainhas africanas. Esta temporada será sobre Cleópatra, a mulher mais famosa, poderosa e incompreendida do mundo, uma rainha audaciosa cuja beleza e vida amorosa ofuscaram sua maior qualidade: a inteligência. O legado de Cleópatra é assunto de muitos debates acadêmicos normalmente ignorados por Hollywood. "Rainha Cleópatra" é um convite para reavaliarmos essa parte fascinante de sua história.

Dance Brothers (Netflix)

Dance Brothers conta a história de Roni (Roderick Kabanga) e Sakari (Samuel Kujala), dois irmãos que sonham em viver como dançarinos profissionais. Para tornar esse desejo realidade, eles abrem um clube, no qual também moram e treinam. Logo, o clube exclusivo e as coreografias impressionantes ganham fama. Mas quando as ambições artísticas e os relacionamentos pessoais começam a se chocar com as responsabilidades do negócio, eles precisam escolher entre paixão e trabalho. Agora, a lealdade e o amor que os irmãos sentem um pelo outro serão testados exatamente por aquilo que sempre os uniu: a dança.

A Mãe (Netflix)

Uma assassina perigosa teve que abandonar a filha para fugir dos inimigos. Agora, anos depois, ela precisa sair do esconderijo se quiser proteger a menina.

STILL: Ainda Sou Michael J. Fox (Apple TV+)

Dirigido pelo vencedor do Oscar Davis Guggenheim (premiado por “Uma Verdade Inconveniente”, em 2007) conta a extraordinária história de vida de Michael J. Fox (franquia “De Volta Para o Futuro”, “O Garoto do Futuro”, “O Segredo do Meu Sucesso”) com imagens de arquivo e imagens inéditas. A produção apresenta os fatos que se seguiram ao diagnóstico do mal de Parkinson, quando Fox tinha 29 anos. Para o ator sua trajetória é: “um conto improvável de uma criança de estatura baixa, nascida em uma base do exército canadense, que ascendeu às maiores alturas da fama na Hollywood dos anos 1980”.

Cidade em Chamas (Apple TV+)

O novo drama de suspense eletrizante escrito e produzido por Josh Schwartz e Stephanie Savage, criadores de "Gossip Girl" e "The O.C" é inspirado no aclamado livro homônimo de Garth Risk Hallberg e conta uma história movida por música e uma saga de família que destaca no elenco: Wyatt Oleff, Chase Sui Wonders, Jemima Kirke, Nico Tortorella, Ashley Zukerman e John Cameron Mitchell.