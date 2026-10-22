U2 no Brasil: ingressos já estão à venda; veja preços e como comprar

U2: saiba como comprar ingressos para o show da banda no Brasil (Scott Olson/Getty Images)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 22 de outubro de 2026 às 10h01.
Última atualização em 22 de outubro de 2026 às 10h08.
A venda geral de ingressos para os shows da banda U2 no Brasil começa nesta quinta-feira, 22 de outubro, às 10h no site e às 11h na bilheteria oficial. As apresentações ocorrerão em 10 e 12 de março de 2027 no Estádio do MorumBIS, em São Paulo, com abertura do cantor Beck.
A venda geral de ingressos para o show do U2 no Brasil começou no site nesta quinta-feira, 22, às 10h. Na bilheteria oficial, as vendas abrem às 11h.
A banda norte-americana fará duas noites de apresentação no Brasil, nos dias 10 e 12 de março de 2027. Os shows acontecem no Estádio do MorumBIS, em São Paulo, com abertura do cantor Beck.
A venda geral de ingressos do U2 começou às 10 horas desta quinta-feira, 22, no site. Às 11 horas começa a venda na bilheteria oficial.
A bilheteria oficial da Ticketmaster está localizada no Ibirapuera Shopping. O atendimento presencial acontece de terça a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 14h às 20h (fechado às segundas-feiras).
Ibirapuera Shopping – Piso Jurupis
Av. Ibirapuera, 3103, Moema, São Paulo - SP
Os ingressos para os shows do U2 variam de preço dependendo da modalidade e setor escolhido pelo fã. Confira os preços:
O Fan Ticket é uma oportunidade de atender ao evento por um preço mais baixo, porém sem setor definido. Os fãs descobrem qual espaço terão acesso apenas no dia do show.
Os ingressos na modalidade Fan Ticket são limitados por estoque.
O ingresso do pacote VIP dá direito à área VIP exclusiva, em pé, delimitada por barricadas e localizada na lateral do palco. Os portadores também poderão ser selecionados para uma visita aos bastidores antes do show.
Cada ingresso adquirido irá contribuir para apoiar a (RED) e sua parceria com o Fundo Global no combate à AIDS, segundo a organização.
Os shows do U2 no Brasil estão marcados para os dias 10 e 12 de março de 2027. A apresentação da banda irá acontecer no Estádio MorumBIS, na Zona Sul de São Paulo.
A venda geral começa nesta quinta-feira, 22 de outubro, às 10h no site e às 11h na bilheteria oficial da Ticketmaster.
Os shows do U2 ocorrerão nos dias 10 e 12 de março de 2027 no Estádio do MorumBIS, na Zona Sul de São Paulo. O cantor Beck fará a abertura das apresentações.
Os ingressos custam de R$ 250, na meia-entrada do Fan Ticket, a R$ 3.000, no valor inteiro da Red Zone. Arquibancada, pista, cadeiras, pistas premium e Gold Circle têm preços que variam conforme o setor e a modalidade.
O Fan Ticket é uma modalidade mais barata, mas sem setor definido no momento da compra. O fã descobre o espaço ao qual terá acesso apenas no dia do show, e os ingressos são limitados ao estoque disponível.
O pacote VIP dá acesso a uma área exclusiva em pé, delimitada por barricadas e localizada na lateral do palco, além da possibilidade de seleção para uma visita aos bastidores antes do show. Segundo a organização, cada ingresso também contribuirá para apoiar a (RED) e sua parceria com o Fundo Global no combate à AIDS.
A bilheteria oficial da Ticketmaster fica no Piso Jurupis do Ibirapuera Shopping, na Avenida Ibirapuera, 3103, em Moema, São Paulo. O atendimento ocorre de terça a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 14h às 20h; o local fecha às segundas-feiras.