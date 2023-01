Os 5 melhores filmes e séries para maratonar no fim de semana

Entre terror e comédia, documentários e séries, este final de semana está recheado de lançamentos nos serviços de streaming. No Star+, duas estreias incluindo o filme "O Menu", estrelado por Anya Taylor-Joy e Ralph Fiennes e a série documental "Bem-Vindos ao Wrexham". Já na Netflix, o remake da série "That '70s Show".

O Menu (Star+)

Um casal, Margot (Anya Taylor-Joy) e Tyler (Nicholas Hoult), viaja para uma ilha na costa do Noroeste do Pacífico para jantar em um sofisticado restaurante, Hawthorne, onde o recluso e renomado chef Julian Slowik (Ralph Fiennes) prepara um menu luxuoso para um pequeno grupo de clientes especiais. Com o passar da noite, a tensão aumenta em todas as mesas enquanto segredos são revelados e pratos inesperados são servidos.

Bem-Vindos ao Wrexham (Star+)

Rob McElhenney (“It’s Always Sunny in Philadelphia”) e Ryan Reynolds (“Deadpool”) enfrentam os desafios de administrar o terceiro clube de futebol mais antigo do mundo. “Bem-vindos ao Wrexham” é uma série documental que revela os sonhos e problemas de Wrexham, uma cidade operária no norte do País de Gales (Grã-Bretanha), quando duas estrelas de Hollywood tomam posse do histórico clube de futebol da cidade.

Em 2020, Rob e Ryan se uniram para comprar o time da quinta divisão dos Dragões Vermelhos com a esperança de levar o clube adiante e mostrar ao mundo uma história de superação de todas as expectativas. O problema? Rob e Ryan não têm experiência em futebol ou trabalhando juntos. De Hollywood ao País de Gales, do campo ao vestiário, do escritório ao pub, “Bem-vindos ao Wrexham” mostra o curso intensivo de administração de clubes de futebol que Rob e Ryan devem fazer e os destinos inseparáveis e entrelaçados de um time e uma cidade que contam com dois atores para trazer esperança e mudança para uma comunidade que precisa delas.

That '90s Show (Netflix)

O ano é 1995 e jovem Leia Forman quer ter mais emoção em sua vida ou, pelo menos, outros amigos além do pai. Ela chega a Point Place para visitar os avós, Red e Kitty, e conhece a vizinha rebelde e espirituosa. Com a ajuda do grupo de Gwen, formado por seu irmão Nate, sua namorada Nikki, Ozzie e Jay, Leia acaba encontrando a diversão que procurava. Empolgada com a possibilidade de se reinventar, ela convence os pais a passar as férias lá. Logo, o porão da casa dos Foreman fica cheio de adolescentes novamente, o que deixa Kitty feliz, mas Red... nem tanto.

JUNG_E (Netflix)

Depois que a Terra é devastada por severas mudanças climáticas, a humanidade migra para abrigos no espaço. Em um cenário de guerra civil que dura décadas, Yun Jung-yi (Kim Hyun-joo) se torna uma lendária mercenária e estrategista militar com muitas vitórias. Mas, após uma missão que dá errado, ela fica em estado vegetativo. Nesse contexto, um empresa que trabalha com inteligência artificial militar chamada Kronoid clona o cérebro da capitã para tentar criar uma excepcional guerreira.

35 anos mais tarde, a filha de Jung-yi, Yun Seo-hyun (Kang Soo-youn) vira chefe de pesquisa do projeto JUNG E.

Após várias tentativas frustradas de clonagem e simulação, a Kronoid abandona a pesquisa para lançar outro projeto. Seo-hyun fica sabendo disso e resolve salvar JUNG E.

Vikings: Valhalla (Netflix)

Ambientada há mais de mil anos, no início do século 11, a série "Vikings: Valhalla" narra as heroicas aventuras dos vikings mais famosos da história: o lendário explorador Leif Eriksson (Sam Corlett), sua impetuosa e obstinada irmã Freydis Eriksdotter (Frida Gustavsson) e o ambicioso príncipe nórdico Harald Sigurdsson (Leo Suter). A segunda temporada começa logo após a trágica derrota da capital Kattegat; um acontecimento que alterou para sempre os destinos e os sonhos desses guerreiros. Agora na perigosa condição de fugitivos no território da Escandinávia, eles serão forçados a explorar o que se esconde para além dos fiordes de Kattegat.

