Americanas sai do Ibovespa, Netflix em alta, Renner, Campos Neto rebate Lula e o que move o mercado

Bolsas da Europa operam em leve alta, enquanto futuros americanos seguem próximos da estabilidade nesta sexta-feira, 20, após temores de recessão terem derrubado o preço das ações nos últimos dias. Apesar da melhora do ambiente de negociações, mercados internacionais caminham para encerrar a semana em queda pela primeira vez no ano.

Sinalizações de que os juros continuarão elevados por mais tempo em economias desenvolvidas e indícios de desaceleração em balanços do quarto trimestre seguem como pontos de preocupação. Mas investidores têm ao menos um resultado para comemorar nesta sexta: o da Netflix.

Ainda que com lucro abaixo do esperado para o último trimestre, a companhia superou o esperado para o número de assinantes, atualmente em 230,75 milhões. Somente no trimestre foram adicionados 7,66 milhões de clientes à sua base. A empresa também anunciou a saída de Reed Hastings, co-CEO e co-fundador, após 25 anos. As ações da Netflix sobem cerca de 7% no pré-mercado, indicando uma abertura em forte alta na Nasdaq.

O forte resultado ocorre após questionamentos sobre a capacidade da Netflix seguir crescendo. No ano passado, quando chegou a registrar sua primeira queda de assinantes em 10 anos, a empresa caiu cerca de 50% na bolsa.

Desempenho dos indicadores às 8h (de Brasília):

Dow Jones futuro (Nova York): - 0,07 %

S&P 500 futuro (Nova York): + 0,08%

Nasdaq futuro (Nova York): + 0,32%

FTSE 100 (Londres): + 0,20%

DAX (Frankfurt): + 0,38%

CAC 40 (Paris): + 0,68%

Hang Seng (Hong Kong)*: + 1,82%

Enquanto a expectativa é de dias melhores para a Netflix, no Brasil, a tempestade perfeita da Americanas parece longe de acabar. As ações da empresa encerraram o último pregão a R$ 1, no limite da casa dos centavos, após ter confirmado o pedido de recuperação judicial em decorrência das falhas bilionárias encontradas em seu balanço. No pedido, a Americanas revelou ter R$ 42 bilhões em dívida -- equivalente a 45 vezes seu atual valor de mercado.

Americanas expulsa do Ibovespa

Devido à recuperação judicial, as ações da companhia serão excluídas do Ibovespa e de todos os outros índices da B3. A exclusão, segundo comunicado da B3, irá ocorrer após encerramento do pregão desta sexta. Sua participação será redistribuída proporcionalmente aos demais integrantes dos índices. Não estar em recuperação judicial é um dos critérios de eligibilidade para uma ação compor índices da bolsa.

Por outro lado, a recuperação judicial possibilitou o destravamento de R$ 820 milhões que estavam bloqueados em diferentes bancos. O valor de R$ 1,2 bilhão no BTG Pactual, porém, segue inacessível por decisão da Justiça.

Renner vai às (re)compras

Com as ações próximas do menor patamar desde 2017, a Renner anunciou na última noite a aprovação para a recompra de 15 milhões de ações -- 1,55% dos papéis em livre circulação. O prazo para o programa de recompra é de 18 meses. A companhia também aprovou o cancelamento de 13 milhões de ações, sem redução do capital social, representativas de 62,4% das ações em tesouraria e 1,31% do capital da empresa.

Campos Neto rebate declarações de Lula

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, correu para defender autarquia em palestra na UCLA Anderson de Los Angeles, após ter sua independência classificada como "bobagem" pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo Campos neto, "o mercado seria muito mais volátil se não houvesse a independência em lei", com efeitos sobre as curvas de juros.

As declarações de Lula, feitas ainda na quarta-feira, 18, chegaram a pesar negativamente sobre o sentimento dos investidores no último pregão. O humor só melhorou após o secretário atual das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, apaziguar os ânimos em postagens no twitter. Segundo Padilha, Lula "deu autonomia ao presidente do Banco Central, Henrique Meirelles", em seu primeiro mandato e "não vai mudar de postura agora, ainda mais com uma lei que estabelece regras nesse sentido". O Ibovespa fechou o último pregão em alta.