Os 5 melhores filmes e séries para maratonar no fim de semana

Entre suspense e fantasia, documentários e séries, este final de semana está recheado de lançamentos nos serviços de streaming. Na Netflix quatro estreias, incluindo a minissérie interativa Caleidoscópio, em que ordem escolhida pelos espectadores afetará o ponto de vista sobre a história e os personagens, e o filme "O Pálido Olho Azul", baseado no livro homônimo e estrelado por Christian Bale.

Caleidoscópio (Netflix)

Caleidoscópio é inspirada na história real sobre os 70 bilhões de dólares em títulos que desapareceram de Manhattan durante o furacão Sandy. Em oito episódios, a série mostra eventos que começam 24 anos antes e terminam seis meses depois do roubo.

Esta envolvente antologia sobre um crime cria intrigas e constrói o suspense de forma incomparável por meio de uma narrativa não linear. Assim, não existe uma sequência lógica e cada assinante da Netflix pode ter sua própria experiência imersiva. Os episódios têm nomes de cores diferentes até chegar ao desfecho que culmina com o épico "White".

E o mais interessante é que a ordem escolhida pelos espectadores afetará o ponto de vista sobre a história, os personagens e as questões que envolvem o roubo. Cada pessoa vai poder vivenciar "Caleidoscópio" à sua maneira.

Bernie Madoff: O Golpista de Wall Street (Netflix)

"Bernie Madoff: O Golpista de Wall Street" revela a verdade por trás do maior esquema de Ponzi do mundo, que movimentou US$ 64 bilhões e destruiu a vida de milhares de investidores que depositaram a sua confiança em um aclamado consultor de Wall Street. Com acesso exclusivo a delatores, funcionários, investigadores e vítimas, além dos depoimentos em vídeo inéditos de Madoff, esta série documental em quatro partes mostra a jornada de Madoff, do seu início simples até sua ascensão ao topo da pirâmide de investimentos de Wall Street.

Com uma abordagem visual inovadora e um tom de suspense que eletriza e entretém, o cineasta Joe Berlinger ("Conversando com um serial killer", "Cena do Crime", "Brother's Keeper") revela a origem e, pela primeira vez, o funcionamento da fraudulenta firma de investimentos de Madoff. "Bernie Madoff: O Golpista de Wall Street" também comprova que, ao contrário do que muitos acreditam, a fraude não foi obra de um único gênio do mal e revela um grupo de cúmplices e de instituições do setor financeiro que escolheram fechar os olhos para o comportamento suspeito de Madoff. Por fim, a série levanta um questionamento: será que outro golpe da mesma magnitude pode acontecer novamente?

O Pálido Olho Azul (Netflix)

Nas primeiras horas de uma cinzenta manhã de inverno do ano 1830, um cadete é encontrado morto na Academia Militar West Point. Mas, quando o corpo chega ao necrotério, aquilo que à primeira vista parecia ser apenas uma terrível tragédia rapidamente ganha ares de um acontecimento macabro: o coração do morto foi removido, e a pessoa responsável por isso evidentemente sabia o que estava fazendo. Preocupados com a honra da academia militar, os líderes da instituição pedem a ajuda de Augustus Landor (Christian Bale), um detetive da região. No entanto, o código de silêncio dos cadetes se mostra um obstáculo incontornável para a investigação de Landor, fazendo com que o detetive peça a ajuda de um dos alunos da academia: Edgar Allan Poe (Harry Melling), um cadete meio excêntrico que, além de desdenhar do rigor do universo militar, também tem um pezinho na poesia.

Copenhagen Cowboy (Netflix)

Com uma mistura de neon e suspense, Copenhagen Cowboy é uma eletrizante série noir em seis episódios que acompanha a trajetória de uma heroína enigmática. Depois de uma vida de sofrimento, a jovem Miu vislumbra um recomeço. Mas, para isso, vai ter que enfrentar o submundo do crime de Copenhague. Em busca de justiça e vingança, Miu e sua rival Rakel embarcam em uma jornada sobrenatural rumo a um novo futuro.

Willow (Star+)

A nova série original da Lucasfilm é baseada no longa-metragem de 1988, uma épica produção de aventura e fantasia que conta com uma sensibilidade moderna ambientada em uma terra encantada de uma beleza arrebatadora. Nesta continuação, em um mundo onde duendes, feiticeiros, trolls e outras criaturas místicas vivem, a aventura continua quando um improvável grupo de heróis parte em uma busca perigosa para lugares muito além de seu lar, onde devem enfrentar seus demônios interiores e se unir para salvar seu mundo.

Conheça a newsletter da EXAME Casual, uma seleção de conteúdos para você aproveitar seu tempo livre com qualidade.