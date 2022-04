Os 5 melhores filmes e séries para maratonar no fim de semana

Entre drama e comédia, documentários e reality show, este final de semana está recheado de lançamentos nos serviços de streaming. Na Apple TV+, a estreia de Iluminadas, série baseada no livro homônimo e estrelada por Wagner Moura e Elisabeth Moss. Já no Paramount+, a série The Offer, baseada nas experiências do produtor vencedor do Oscar, Albert S. Ruddy, e sua jornada na criação dos filmes O Poderoso Chefão.

Iluminadas (Apple TV+)

Depois de viver anos em uma realidade instável após um ataque brutal, Kirby Mazrachi descobre que um assassinato recente está ligado ao seu agressor. Ela se une ao repórter veterano Dan Velazquez para entender seu presente inconstante e confrontar o passado.

O Mistério de Marilyn Monroe: Gravações Inéditas (Netflix)

A trágica morte de Marilyn Monroe deu origem a teorias da conspiração e rumores que duraram décadas, chegando a ofuscar seu talento e inteligência. Agora, com gravações inéditas das pessoas mais próximas à atriz, este documentário reconstitui suas últimas semanas e ajuda a entender sua vida complicada e glamurosa, trazendo uma nova perspectiva sobre a fatídica noite.

The Offer (Paramount+)

The Offer é baseada nas experiências do produtor vencedor do Oscar, Albert S. Ruddy, e sua jornada na criação dos filmes O Poderoso Chefão.

A série, de 10 episódios, é estrelada por Miles Teller como Albert S. Ruddy, Matthew Goode como Robert Evans, Juno Temple como Bettye McCartt, Giovanni Ribisi como Joe Colombo, Dan Fogler como Francis Ford Coppola, Burn Gorman como Charles Bluhdorn, Colin Hanks como Barry Lapidus e Patrick Gallo como Mário Puzo.

O Blefe de 1 Milhão! (Netflix)

Howie Mandel apresenta O Blefe de 1 Milhão!, um programa de perguntas em que cada participante tem a chance de ganhar muito dinheiro mesmo sem saber a resposta certa. Os jogadores têm duas maneiras de acumular dinheiro: responder certo à pergunta ou dar uma resposta errada, mas com tanta confiança que convença os rivais de que é a resposta correta. Para vencer neste jogo, ninguém precisa ser superinteligente — só precisa fingir.

As 7 Vidas de Lea (Netflix)

Depois de encontrar o cadáver de um jovem, Lea desperta nos anos 1990 e troca de corpo sete vezes para resolver o mistério da morte dele — e tentar impedi-la.

Conheça a newsletter da EXAME Casual, uma seleção de conteúdos para você aproveitar seu tempo livre com qualidade.