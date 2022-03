Os 5 melhores filmes e séries para maratonar no fim de semana

Entre suspense e terror, minisséries e filmes, este final de semana está recheado de lançamentos nos serviços de streaming. Na Star+, a estreia da série The Dropout, sobre Elizabeth Holmes, fundadora da Theranos. Já na Netflix, três estreias incluindo as séries Ninguém Pode Saber e Morador Indesejado, sobre pessoas que descobriram dividir suas casas com psicopatas.

Como de costume, a Casual selecionou 5 filmes e séries para você ficar de olho nos próximos dias. Confira.

Meu Filho (Amazon Prime Video)

Edmond (James McAvoy) e sua ex-mulher, Joan (Claire Foy), descobrem que seu filho de 7 anos desapareceu em um acampamento. Aos poucos, os pais percebem que estão lidando com um sequestro e agora eles entram em uma corrida desesperada pelo paradeiro do filho. Com uma narrativa fora do comum, James McAvoy não recebeu o roteiro durante as filmagens e vai descobrir junto com o público a verdade sobre a trama.

The Dropout (Star+)

Estrelada por Amanda Seyfried, The Dropout conta a história de Elizabeth Holmes e Theranos: uma extraordinária história de ambição e fama que terminou em um desastre total. Como a bilionária mais jovem do mundo, que começou sua fortuna do zero, perdeu tudo da noite para o dia?

A minissérie de 8 episódios também traz Naveen Andrews como Sunny Balwani e conta com a participação de estrelas como Utkarsh Ambudkar, Kate Burton, Stephen Fry, Michel Gill, LisaGay Hamilton, William H. Macy, Elizabeth Marvel, Laurie Metcalf, Dylan Minnette, Alan Ruck, Sam Waterson e Michaela Watkins.

Ninguém Pode Saber (Netflix)

Em uma cidadezinha tranquila da Geórgia, um ato aleatório de violência desencadeia uma série de eventos para Andy Oliver e sua mãe, Laura. Desesperada por respostas, Andy cruza os Estados Unidos em uma perigosa jornada e acaba se deparando com terríveis segredos de sua própria família.

Naquele Fim de Semana (Netflix)

Uma viagem de fim de semana para a Croácia vira um pesadelo quando uma mulher (Leighton Meester) é acusada de matar a melhor amiga (Christina Wolfe) e sua busca pela verdade revela um doloroso segredo.

Morador Indesejado (Netflix)

Da Blumhouse Television, a série documental em cinco partes Morador Indesejado reúne quatro histórias assustadoras de pessoas que dividem a casa com colegas aparentemente tranquilos, mas que logo se revelaram mal-intencionados e até violentos. Estas histórias reais mostram a ameaça que pode se esconder na sua própria casa e transformar a vida em um verdadeiro pesadelo.

