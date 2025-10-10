Pop

Sessão da Tarde hoje: qual filme vai passar na TV Globo nesta sexta-feira, 10

A TV Globo exibe hoje, o filme "A Proposta", com Sandra Bullock e Ryan Reynolds, na Sessão da Tarde.

Da Redação

Redação Exame

Publicado em 10 de outubro de 2025 às 11h25.

A TV Globo exibe nesta sexta-feira, 10, o filme A Proposta na faixa Sessão da Tarde.

Qual é a sinopse de "A Proposta"?

Na trama, Margaret Tate é uma executiva canadense que cria um ambiente de tensão no escritório onde trabalha nos Estados Unidos. Quando descobre que está prestes a ser deportada para o Canadá, ela propõe um casamento de conveniência com seu jovem assistente, Andrew Paxton, a quem tem perseguido e incomodado ao longo dos anos.

Que horas começa a 'Sessão da Tarde' nesta quinta-feira?

A exibição de A Proposta começa às 15h40, após a “Edição Especial” de Terra Nostra na programação da TV Globo.

A faixa Sessão da Tarde é exibida de segunda a sexta-feira.

Veja trailer de A Proposta:

yt thumbnail
