Os 5 melhores filmes e séries para maratonar no fim de semana

Entre suspense e drama, filmes e documentários, o final de semana está recheado de lançamentos nos serviços de streaming. Na Apple TV+, estreia de Chefe de Guerra, baseada em fatos reais, a série acompanha o guerreiro Ka'iana (Jason Momoa) enquanto ele tenta unificar as ilhas havaianas antes da colonização. Já na Netflix, estreia do documentário Conversando com um serial killer: O Filho de Sam, sobre a luta da polícia nova-iorquina para pegar o Assassino do Calibre .44.

Chefe de Guerra (Apple TV+)

Ambientada no belo cenário das ilhas do Havaí, a série com nove episódios, baseada em fatos reais, acompanha o guerreiro Ka'iana (Jason Momoa) enquanto ele tenta unificar as ilhas antes da colonização ocidental no final do século XVIII.

Conversando com um serial killer: O Filho de Sam (Netflix)

Uma das maiores perseguições da história de Nova York ganha vida nesta série eletrizante. Ao longo dos três episódios de Conversando com um serial killer: O Filho de Sam, o público vai acompanhar a luta da polícia nova-iorquina para pegar o Assassino do Calibre .44, além de descobrir como funcionava a mente perturbadora de David Berkowitz. Gravações recém-descobertas revelam suas ideias sombrias e mostram o que passava pela cabeça do criminoso que aterrorizou a cidade no final da década de 1970. Com depoimentos de policiais, jornalistas e sobreviventes, a série analisa como o medo se espalhou pelas ruas, impulsionado por cartas enigmáticas, o alvoroço da imprensa e um assassino que parecia estar em toda parte e, ao mesmo tempo, em lugar nenhum. Do diretor vencedor do Emmy® e indicado ao Oscar® Joe Berlinger, este novo capítulo de Conversando com um serial killer examina um dos casos mais marcantes dos Estados Unidos.

April (Mubi)

April, o segundo longa da diretora georgiana Dea Kulumbegashvili, explora a moralidade e as pressões patriarcais em uma pequena cidade no leste da Geórgia. Ia Sukhitashvili se destaca como Nina, uma obstetra-ginecologista que enfrenta acusações após a morte de um recém-nascido e rumores sobre abortos ilegais. Com planos fixos e uma atmosfera densa, April é um drama premiado em Veneza e exibido em festivais como Sundance, TIFF e San Sebastián.

Marcada (Netflix)

Para salvar a filha, uma motorista de carro-forte se envolve em um assalto, atuando como informante. Mas, ao ser traída, ela se torna mais perigosa que todos os seus novos inimigos.

Desastre Total: Storm Area 51 (Netflix)

Esta é a história do melhor shitpost de todos os tempos. Um belo dia, Matty Roberts, de 20 anos, decide criar um evento no Facebook convidando as pessoas para invadir a Área 51, uma instalação secreta da Força Aérea dos EUA no deserto de Nevada. O post viraliza rapidamente, e milhares de pessoas confirmam que vão participar, dizendo “Eles não podem parar todos nós”.

Isso faz a Força Aérea dos EUA, oficiais do FBI e a Administração Federal de Aviação desaconselharem qualquer tentativa de acesso ilegal à base, e o exército alerta que está preparado para proteger o país e seu patrimônio com força letal. O meme continua viralizando e se espalhando para outras redes sociais, fazendo com que milhões de pessoas confirmem a participação…

Alguns até fazem piada, tipo “se correr que nem o Naruto, dá para se mover mais rápido que os tiros”, mas será que essa festa louca no deserto pode se transformar em um confronto real? Com depoimentos de criadores de memes, comandantes militares, caçadores de discos voadores, alienígenas sexies e YouTubers, essa história mostra como a internet pode invadir o mundo real.