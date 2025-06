Sessão da Tarde hoje: qual filme vai passar na TV Globo nesta sexta-feira, 6

A "Sessão da Tarde" da TV Globo, que exibe filmes reconhecidos para toda a família, traz para o público o filme "Como Treinar o Seu Dragão 3" ("How To Train Your Dragon: The Hidden World", no título original), lançado em 2019, nesta sexta-feira, 6.

O elenco conta com estrelas como America Ferrera, Craig Ferguson, Jay Baruchel, Justin Rupple, Kit Harington, Kristen Wiig, entre outros. A direção é de Dean Deblois.

Assista ao trailer de 'Como Treinar o Seu Dragão 3'

Qual é a sinopse de 'Como Treinar o Seu Dragão 3'?

Decidido a fazer de Berk um verdadeiro libelo ao ideal da convivência pacífica entre homens e dragões, Soluço e seus amigos seguem atrás de caçadores.

Que horas começa a Sessão da Tarde nesta sexta-feira?

A produção vai ao ar na TV Globo às 15h25, no horário de Brasília.

Este conteúdo foi produzido com o auxílio de ferramentas de inteligência artificial e revisado por nossa equipe editorial.