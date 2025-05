Os 5 melhores filmes e séries para maratonar no fim de semana

Entre comédia e suspense, séries e filmes, o final de semana está recheado de lançamentos nos serviços de streaming. Na Netflix, estreia da série argentina O Eternauta, baseada na graphic novel de ficção-científica El Eternauta, escrita por Héctor G. Oesterheld e publicada pela primeira vez em 1957. Já na Apple TV+, estreia de Carême - O Rebelde da Culinária, que acompanha a história de Antonin Carême (Benjamin Voisin), o primeiro chef celebridade do mundo, que sai da pobreza de Paris para o estrelato culinário na Europa napoleônica.

Chef's Table: Lendas (Netflix)

Chef's Table: Lendas faz uma homenagem aos ícones culinários que ajudaram a criar o mundo da gastronomia moderna. Esta temporada, que marca o 10º aniversário da franquia Chef’s Table, destaca chefs lendários, com influência dentro e fora de seus países e de suas áreas de atuação, responsáveis por inspirar várias gerações de cozinheiros e fãs de culinária.

O Eternauta (Netflix)

Em uma noite de verão em Buenos Aires, uma misteriosa tempestade de neve mata a maioria da população e deixa milhares isolados. Juan Salvo e seus amigos embarcam em uma luta desesperada pela sobrevivência. Mas tudo muda quando eles descobrem que a nevasca tóxica foi apenas o primeiro ataque de um exército estrangeiro invadindo a Terra. O único jeito de ficar vivo é se unir e lutar. Ninguém vai conseguir sobreviver sozinho.

A série é a primeira adaptação para as telas da icônica graphic novel de ficção-científica argentina, El Eternauta, escrita por Héctor G. Oesterheld e ilustrada por Francisco Solano Lopez, que foi publicada pela primeira vez em 1957.

As Quatro Estações do Ano (Netflix)

Seis amigos decidem fazer uma viagem de fim de semana e descobrem que um dos casais do grupo está prestes a se separar. Os três casais, Kate (Tina Fey) e Jack (Will Forte), Nick (Steve Carell) e Anne (Kerri Kenney-Silver), Danny (Colman Domingo) e Claude (Marco Calvani), ficam completamente abalados com a notícia. Ao longo de um ano, acompanhamos os amigos em quatro viagens de férias e vemos como essa mudança afeta a dinâmica de todos, trazendo à tona problemas novos e antigos. Cocriada por Tina Fey, Lang Fisher e Tracey Wigfield, "As Quatro Estações do Ano" é uma declaração de amor emocionante e muito engraçada aos casamentos e às amizades de longa data. Baseada no filme homônimo de 1981.

Carême - O Rebelde da Culinária (Apple TV+)

Acompanha a história de Antonin Carême (Benjamin Voisin), o primeiro chef celebridade do mundo, que sai da pobreza de Paris para o estrelato culinário na Europa napoleônica. Sua ambição e talento atraem políticos poderosos, que o utilizam como espião, levando-o a uma escolha entre vingança e fama.

Kraven: O Caçador (MAX)

A complexa relação de Kraven com seu impiedoso pai, Nikolai Kravinoff, o leva a um caminho de vingança com consequências brutais, impulsionando-o a se tornar não apenas o melhor caçador do mundo, mas também um dos mais temidos.