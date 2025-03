Agenda cultural em São Paulo: shows, festas e mostras para o fim de semana

Neste fim de semana, São Paulo recebe uma variedade de atrações culturais. A Temporada Osesp 2025 começa oficialmente na Sala São Paulo neste mês de março. Ainda em clima de Carnaval, o BaianaSystem se apresenta no Ibirapuera com o Navio Pirata. Confira.

Osesp

A Temporada Osesp 2025 começa oficialmente na Sala São Paulo neste mês de março. A série gratuita Concertos Matinais acontece nos dias 9, 16, 23 e 30 de março. A apresentação do dia 9 será com a Orquestra Ladies Ensemble acompanhada das solistas Carolina Kliemann (violino) e Maria Luísa Cameron (violoncelo); no dia 19, teremos a primeira participação de nossa Osesp na série neste ano, com Thierry Fischer no pódio; dia 23 convidamos o BandoOzonze, dedicado à música popular; por fim, no dia 30, a atração será a Orquestra Filarmônica de Violas, com João Paulo Amaral na batuta e viola caipira. Os ingressos são distribuídos pela internet, nas segundas-feiras anteriores aos concertos, a partir das 12h.

Serviço: Endereço: Praça Júlio Prestes, 16, Luz, São Paulo, SP. Taxa de ocupação limite: 1.484 lugares (Sala São Paulo) | 543 lugares (Estação CCR das Artes)

BaianaSystem

O BaianaSystem se apresentou por diversas cidades no pré-carnaval e no Carnaval 2025. Em clima de folia, o grupo encerra seu ciclo de Carnaval no Ibirapuera, em São Paulo, com o Navio Pirata, recebendo Pitty, BNegão, Vandal, Melly, Sued Nunes, Curumin e Luiz Carlos Bahia.

Serviço: sábado, 8 de março, às 14h (horário da concentração). Desfile das 15h às 18h (horário da dispersão). Av. Pedro Álvares Cabral, altura do Obelisco (concentração). Trajeto: av. Pedro Álvares Cabral, entre Obelisco e Monumento às Bandeiras (dispersão)

The Offspring

O The Offspring levou o "come to brazil" a sério e se apresenta em São Paulo no sábado, 8. As vindas mais recentes do The Offspring ao Brasil ocorreram em festivais, tornando os shows no país, em 2025, ainda mais especiais para aqueles que querem viver uma troca mais próxima e uma experiência mais completa junto à banda. Recentemente, o quinteto de punk rock afirmou que o novo álbum, SUPERCHARGED, tem como prioridade transmitir a mesma sensação de energia e intensidade que o colocou no mapa. O público pode esperar por uma mescla do recente repertório com clássicos esperados, como "Want You Bad", "You're Gonna Go Far, Kid" e "Come Out and Play".

Serviço: 8 de março de 2025. Local: Allianz Parque - Avenida Francisco Matarazzo, 1705 - Água Branca, São Paulo. Horário de abertura da casa: 12h. Classificação Etária: Entrada e permanência de crianças/adolescentes de 05 a 15 anos de idade, acompanhados dos pais ou responsáveis, e de 16 a 17 anos, desacompanhados dos pais ou responsáveis legais

1 /10 (BEC Bar: cupim casqueirado)

2 /10 (Expedito Bar: Ancho ao Chimi Churri)

3 /10 (Gaarden Bar: Picanha Premium na Chapa)

4 /10 (Hospedaria: Grelhadinho Paulistano Fraldinha)

5 /10 (Jacarandá: bife de ancho)

6 /10 (Mantovani: Escalopes ao funghi)

7 /10 (NOU: File Mignon)

8 /10 (Pobre Juan: wagyu tataki)

9 /10 (Trio Restaurante: Filet Au Poivre)

10/10 (Varanda Dinner: Filet au poivre)

RADAR

De 12 a 15 de março acontece na região central de São Paulo a 4ª edição do evento RADAR de arte contemporânea, idealizado pelo trio de artistas Daniela Schiller, Flavia Renault e Mariana Porto. O evento reunirá mais de 50 artistas que ocuparão três andares de um antigo prédio de 900 metros quadrados da Rua da Consolação, que durante anos ficou conhecido como Shopping da Iluminação.

Nesta edição, a RADAR recebeu orientação artística da pesquisadora, curadora e consultora em artes visuais, Julie Belfer Sarian, que soma sua expertise e olhar apurado ao das três sócias da mostra para apresentarem uma seleção de obras bastante diversificada numa montagem “fora do padrão”, como atesta Mariana Porto. A quarta edição da Radar abre as portas para um público ávido em conhecer o que está sendo produzido por artistas em diferentes trajetórias e fases, como Ulysses Bôscolo, Maria Luiza Mazzetto, Carlos Nunes, Vivian Kass entre muitos outros.

Na programação, palestras e rodas de conversas gratuitas sobre arte e colecionismo. Dia 13 (quinta-feira) às 17h30, Julie Belfer Sarian ministrará palestra sobre carreira e metodologia específicas deste mercado de arte. No último dia do evento, dia 15 (sábado) às 11h30 – haverá sessões de “talks temáticos” com colecionadores que trarão reflexões pessoais importantes aos interessados.

Serviço: RADAR – 4ª edição. De 12 a 15 de março (quarta a sábado das 11 às 20h30). Abertura quarta-feira, 12, às 16h. Antigo Shopping da Iluminação I Rua da Consolação, 2037. São Paulo. Entrada gratuita.

Cinemateca Brasileira

Até o dia 16 de março, a Cinemateca Brasileira apresenta a Retrospectiva Alfred Hitchcock. A entrada é gratuita e os ingressos são distribuídos com uma hora de antecedência. Para a área externa, não há distribuição de ingressos e a ocupação é por ordem de chegada (sujeita à lotação do espaço). Em caso de chuva, a sessão é transferida para a sala de cinema. Confira a programação.

07/03/25 20h00 – Sessão: Janela Indiscreta (Área Externa)

08/03/25 16h00 – Sessão: Os 39 Degraus (Sala Grande Otelo)

19h00 – Sessão: Disque M Para Matar (Área Externa)

21h00 – Sessão: Psicose (Área Externa)

09/03/25 15h30 – Sessão: Rebecca, a Mulher Inesquecível (Sala Grande Otelo)

18h00 – Sessão: Frenesi (Sala Grande Otelo)

20h00 – Sessão: Intriga Internacional (Área Externa)

12/03/25 20h00 – Sessão: Os Pássaros (Área Externa)

13/03/25 20h00 – Sessão: Interlúdio (Sala Grande Otelo)

15/03/25 18h00 – Sessão: Pacto Sinistro (Sala Grande Otelo)

20h00 – Sessão: Festim Diabólico (Sala Grande Otelo)

16/03/25 18h00 – Sessão: Ladrão de Casaca (Sala Grande Otelo)

20h00 – Sessão: O Homem Que Sabia Demais (Sala Grande Otelo)