Os 5 melhores filmes e séries para maratonar no fim de semana

Entre suspense e ação, filmes e séries, o final de semana do ano está recheado de lançamentos nos serviços de streaming. Na Apple TV+, estreia da segunda temporada da série Alvo Primário. Já na Netflix, estreia da série coreana Heróis de Plantão sobre o brilhante cirurgião e médico veterano de guerra Baek Kang-hyuk que toma as rédeas de uma equipe de traumatologia para salvar vidas.

Alvo Primário (Apple TV+)

A série Alvo Primário conta a história de um brilhante jovem pós-graduado em matemática, Edward Brooks (interpretado por Leo Woodall), à beira de uma grande descoberta. Se conseguir encontrar um padrão em números primos, ele terá a chave para todos os computadores do mundo. Logo Edward percebe que um inimigo invisível está tentando destruir sua ideia antes mesmo de ela nascer, o que chama a atenção de Taylah Sanders (interpretada por Quintessa Swindell), uma agente da NSA (Agência de Segurança Nacional norte-americana) que foi encarregada de observar e relatar o comportamento dos matemáticos. Juntos, eles começam a desvendar a turbulenta conspiração na qual Edward está envolvido.

Fight Night: The Million Dollar Heist (Disney+)

Fight Night: The Million Dollar Heist, série baseada no aclamado podcast de true crime, conta a história infame de como um roubo à mão armada no dia da histórica luta de retorno de Muhammad Ali em 1970 mudou não só a vida de um homem, mas transformou Atlanta na "Meca Negra".

O Agente Noturno (Netflix)

Baseado no romance de Matthew Quirk, O Agente Noturno é um sofisticado suspense de ação. A série acompanha um agente de baixo escalão do FBI que trabalha no porão da Casa Branca, a postos para atender um telefone que nunca toca. Até que um dia, ele recebe uma ligação que acaba revelando uma perigosa conspiração contra o governo dos Estados Unidos.

Supermachos (Netflix)

A série acompanha um grupo de velhos amigos cuja vida romântica e profissional vira de cabeça para baixo por causa de suas mulheres. Cédric (G.Labbé), Tom (M.Payet), Jérémie (A.Gouy) e Tonio (V.Heneine) tentam encontrar o amor e buscar um lugar em uma sociedade que questiona o patriarcado e, pouco a pouco, vai acabando com seus privilégios.

Heróis de Plantão (Netflix)

Nesta série emocionante, o brilhante cirurgião e médico veterano de guerra Baek Kang-hyuk toma as rédeas de uma equipe de traumatologia para salvar vidas.