Os 5 melhores filmes e séries para maratonar no fim de semana

Entre ação e drama, filmes e séries, este final de semana está recheado de lançamentos nos serviços de streaming. Na Netflix, estreia da minissérie Senna, com Gabriel Leone, e a série Irracional sobre um consultor político que virou comentarista de TV e talvez tenha se perdido na vida. Já no Glboplay, estreia do filme Grande Sertão, com Caio Blat e Luisa Arraes.

Senna (Netflix)

Ao longo de seis episódios, Senna vai mostrar, pela primeira vez, a trajetória de superação, desencontros, alegrias e tristezas de Ayrton, desbravando sua personalidade e suas relações pessoais. O ponto de partida será o começo da carreira automobilística do tricampeão de Fórmula 1, quando ele se muda para a Inglaterra para competir na Fórmula Ford, até o trágico acidente em Ímola, na Itália, durante o Grande Prêmio de San Marino.

Caso Arquivado: Quem Matou JonBenét Ramsey? (Netflix)

Em 26 de dezembro de 1996, John e Patsy Ramsey acordaram após um Natal feliz e descobriram que a filha caçula, JonBenét, de seis anos, tinha desaparecido. Eles também encontraram um assustador pedido de resgate no andar de baixo. No mesmo dia, John Ramsey encontrou o corpo da menina no porão, revelando a verdade chocante de que JonBenét não tinha sido sequestrada e sim sofrido abuso sexual e sido brutalmente assassinada na própria casa. A polícia de Boulder, Colorado, que tinha pouca experiência em investigações de homicídio, rapidamente desconfiou da família de JonBenét, atraindo o assédio da mídia em reportagens que faziam questão de acusá-los e transformaram o caso em uma obsessão nacional. Vinte e oito anos depois, a obsessão e as acusações não desapareceram, e o assassinato de JonBenét Ramsey continua sem solução.

Irracional (Netflix)

Muncie Daniels é um consultor político que virou comentarista de TV e talvez tenha se perdido na vida. Durante um período sabático do trabalho para escrever seu livro, Muncie se torna a única testemunha do assassinato de um famoso supremacista branco, e agora está sendo acusado de ser o culpado. Forçado a fugir, ele entra em uma luta desesperada para limpar seu nome e desvendar uma conspiração global antes que o tempo acabe. No caminho, Muncie vai se reconectar com a família, encontrar aliados improváveis e enfrentar a desinformação na era da pós-verdade.

Submissão (Prime Video)

Em busca de ajuda com as tarefas domésticas, um pai em dificuldades e com sua esposa adoecida, decide comprar Alice, uma androide com inteligência artificial extremamente realista. No entanto, Alice se torna repentinamente autoconsciente e deseja tudo o que sua nova família tem a oferecer, começando pelo afeto de seu dono.

Grande Sertão (Globoplay)

Na comunidade do "Grande Sertão", Riobaldo entra para o crime por amor a Diadorim. A guerra entre policiais e bandidos revela os conflitos de lealdade e traição, vida e morte.