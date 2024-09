Semana do Cinema: segunda edição traz filmes por R$ 12 em setembro; veja como comprar

Boa notícia para os cinéfilos: quem não conseguiu aproveitar a primeira Semana do Cinema em 2024 terá uma segunda chance. De 12 a 18 de setembro, as principais redes de cinema do Brasil vão oferecer ingressos por apenas R$ 12.

Essa já é a quinta edição da iniciativa, idealizada pela Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas (FENEEC), com apoio da Associação Brasileira das Empresas Exibidoras Cinematográficas Operadoras de Multiplex (ABRAPLEX), Ingresso.com e Grupo Consciência. Além de dar desconto preço do ingresso, a campanha também oferece promoções especiais nos combos com pipoca e refrigerante.

O valor é válido para todas as sessões e a programação será variada, com longas nacionais e internacionais e títulos que prometem agradar todos os tipos de público. Na Semana do Cinema entram em cartaz títulos como "Silvio" — a cinebiografia do apresentador Silvio Santos — e "Não Fale o Mal", que se juntam à "Beetlejuice Beetlejuice", "Longlegs", "O Corvo", "É Assim que Acaba", "HellBoy e o Homem Torto", "Vovó Ninja", "Alien: Romulus" e "Deadpool & Wolverine".

“Silvio estreará no mesmo dia em que a campanha tem início e vemos essa junção de boas notícias como uma forma de enaltecer o cinema nacional e homenagear a trajetória de Silvio Santos, que teve uma história de vida toda baseada em oferecer diversão para todos os brasileiros”, complementa Lúcio.

Veja como conseguir ingressos a R$ 12 no cinema

A promoção é válida nas principais redes de cinema do Brasil para sessões em 2D e 3D. Para checar os horários dos filmes e os preços especiais que os exibidores prepararam para os combos, basta acessar os sites de vendas de ingresso ou diretamente o portal do cinema. Já anunciaram que farão parte a Cinemark, Ingresso.com e Cinesystem.

Quando será a Semana do Cinema?

A Semana do Cinema acontece de 12 a 18 de setembro.

Combo de pipoca e refrigerante com desconto

Em algumas redes de cinema, os combos de pipoca com refrigerante também terão descontos e preços com condições especiais.