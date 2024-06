Os 5 melhores filmes e séries para maratonar no fim de semana

Entre suspense e drama, filmes e séries, este final de semana está recheado de lançamentos nos serviços de streaming. Na Apple TV+, estreia da série Acima de Qualquer Suspeita, baseada no romance homônimo de Scott Turow, best-seller do The New York Times. Já no Prime Video, estreia do filme Rivais, dirigido por Luca Guadagnino e estrelado por Zendaya.

Acima de Qualquer Suspeita (Apple TV+)

Baseada no romance homônimo de Scott Turow, best-seller do The New York Times, a série emocionante leva os espectadores a uma jornada pelo terrível assassinato que abala o escritório do promotor público de Chicago quando o vice-promotor-chefe Rusty Sabich (interpretado por Gyllenhaal) é suspeito do crime. A série explora obsessão, sexo, política, poder e os limites do amor, enquanto o acusado luta para manter sua família e seu casamento intactos.

Rivais (Prime Video)

Dirigido pelo cineasta Luca Guadagnino, Rivais é estrelado por Zendaya, no papel de Tashi Duncan, atleta prodígio do tênis que se tornou treinadora, uma força da natureza que não pede desculpas por seu jogo dentro e fora da quadra. Casada com um campeão (Mike Faist) que tem acumulado apenas derrotas nos últimos jogos, a estratégia de Tashi para a redenção de seu marido toma um rumo surpreendente quando ele deve enfrentar o fracassado Patrick (Josh O'Connor) nas quadras. Patrick foi o melhor amigo de seu marido, e é ex-namorado de Tashi. Quando o passado e o presente entram em colisão, e as tensões aumentam, Tashi deve se perguntar qual será o custo dessa vitória.

Coleções que Valem Ouro (Netflix)

Ken Goldin e sua equipe comandam esta série sobre o funcionamento de uma casa de leilões dedicada a artigos raros.

Os Mistérios dos Guerreiros de Terracota (Netflix)

Cinquenta anos após a descoberta dos Guerreiros de Terracota, um exército de oito mil soldados de argila criados para proteger o mausoléu do primeiro imperador da China, que segredos ainda podem ser descobertos neste sítio arqueológico? Dos criadores de Os Segredos de Saqqara, este documentário em longa metragem explora a tumba extraordinária do imperador Qin Shi Huangdi.

Hierarchy (Netflix)

Um grupo seleto de apenas 0,01% dos estudantes domina o Colégio Jooshin, mas um aluno novo consegue encontrar uma brecha nessa hierarquia implacável.