Os 5 melhores filmes e séries para maratonar no fim de semana

Entre ficção científica e drama, filmes e séries, este final de semana está recheado de lançamentos nos serviços de streaming. Na Netflix, estreia do filme Biônicos, com Bruno Gagliasso, e da minissérie Eric, com Benedict Cumberbatch.

Biônicos (Netflix)

Em um futuro distópico em que próteses biônicas redefinem os esportes, duas irmãs competem no salto em distância, mas a rivalidade as coloca em um caminho sinistro.

Eric (Netflix)

Ambientado em Nova York na década de 1980, Eric é um novo suspense emocionante criado por Abi Morgan. Ele conta a história da busca desesperada de um pai pelo filho de nove anos, que desapareceu a caminho da escola. Vincent, que é um dos maiores ventríloquos de Nova York e criador de um famoso programa infantil, sofre com a perda do filho Edgar e se torna cada vez mais nervoso e imprevisível. Sentindo-se culpado pelo desaparecimento, ele se apega aos desenhos de um monstro azul chamado Eric feitos pelo menino e se convence de que, se conseguir colocar uma marionete de Eric na TV, Edgar voltará para casa. O comportamento destrutivo de Vincent afasta familiares, colegas de trabalho e os detetives que tentam ajudá-lo e acaba transformando Eric, um delírio criado por necessidade, em seu único aliado na jornada para encontrar o filho.

Gasoline Rainbow (MUBI)

Com o ensino médio já concluído, cinco adolescentes do interior do Oregon embarcam numa última aventura. Entrando em uma van com um farol traseiro quebrado, sua missão os leva a um lugar onde nunca estiveram: a costa do Pacífico, a 800 km de distância. O plano deles? “Que se dane.” Uma seleção do SXSW e do Festival de Cinema de Veneza, esta visão da comunidade jovem é ao mesmo tempo contemporânea e atemporal.

Nick e Aaron Carter: A Queda dos Ídolos

O que realmente levou à queda dos irmãos Carter? Este documentário recorda a vida, a carreira e os relacionamentos de Nick e Aaron Carter, do auge da fama às tragédias e eventos nos últimos anos.

Kali (Prime Video)

A vida da jovem e de espírito livre Kali muda quando ela se apaixona por Kola, tio de seu ex. Em meio a romance e propostas, surge a oposição familiar. Para seguir em frente, Kali enfrenta traumas do passado, descobrindo que algumas viagens são feitas para ser solo.