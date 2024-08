Inteligência artificial: 8 livros que todo profissional de tecnologia deveria ter na estante

A inteligência artificial (IA) deixou de ser algo do futuro. A cada dia essa tecnologia se mostra mais presente nos negócios – e essencial para o sucesso dos profissionais

Especialistas estimam que, até 2030, a IA estará presente em 70% das empresas, mas o mercado ainda sofre com a escassez de mão de obra qualificada. Sendo assim, é importante aprender o máximo possível sobre IA para ganhar vantagem competitiva e ter uma carreira promissora.

“A inteligência artificial não permite que a gente pare no tempo. Esse é o momento para entender o que ela é e aprender as bases”, afirma Erica Briones, professora da disciplina Haks para eficiência IA para processos do MBA em Inteligência Artificial da Faculdade EXAME

Entender os conceitos, impactos e transformações que a inteligência artificial pode causar na sociedade atual pode ser um grande desafio. Pensando em facilitar esse processo, fizemos uma curadoria com os 8 livros que não podem faltar na lista de leitura dos entusiastas e profissionais de inteligência artificial. Confira.

1. Introdução à inteligência artificial: uma abordagem não técnica, de Tom Taulli

O primeiro livro da lista é uma indicação da professora Erica. Ela acredita que este exemplar “vai dar uma excelente base para quem está entrando no mundo das IAs”. Nele, o autor explora conceitos fundamentais, como machine learning (aprendizagem de máquina), deep learning (aprendizagem profunda), natural language processing (PNL – processamento da linguagem natural), robótica e muito mais, sem usar linguagem técnica excessiva, oferecendo aos leitores uma visão clara e acessível da área.

2. Superintelligence: Paths, Dangers, Strategies, de Nick Bostrom

A obra aborda preocupações sobre o potencial perigo da IA, explora cenários onde ela pode superar a inteligência humana e os riscos associados, incluindo questões éticas e existenciais. O livro levanta questões profundas sobre o futuro da humanidade e a necessidade de uma abordagem responsável no avanço da IA.

3. Life 3.0: Being Human in the Age of Artificial Intelligence, de Max Tegmark

Os leitores deste livro podem esperar uma narrativa envolvente sobre os impactos da inteligência artificial na sociedade. O autor discute as implicações éticas, sociais e políticas do avanço da IA. Tegmark enfatiza a importância de uma discussão aberta e colaborativa sobre o futuro da IA, argumentando que é essencial considerar diversos pontos de vista para moldar um futuro positivo e equitativo com a tecnologia.

4. Applied Artificial Intelligence: A Handbook For Business Leaders, de Adelyn Zhou

Este guia é essencial para líderes empresariais interessados em explorar o potencial da IA em suas organizações. Ele oferece uma visão prática e acessível sobre como as empresas podem aproveitar a IA, abordando desde conceitos básicos até estratégias avançadas de implementação. Com exemplos claros e orientações diretas, o autor fornece insights valiosos sobre como integrar a IA em diferentes setores e maximizar seus benefícios.

5. Inteligência Artificial: uma abordagem moderna, de Peter Norvig e Stuart Russell

Este livro é reconhecido mundialmente como um dos textos fundamentais sobre inteligência artificial. Com uma linguagem acessível e exemplos detalhados, o livro aborda tanto os conceitos básicos quanto os desenvolvimentos mais recentes na área da inteligência artificial. Os autores ainda destacam a importância da abordagem baseada em agentes para entender como sistemas inteligentes interagem com seu ambiente.

6. Inteligência artificial, de Kai-Fu Lee

A obra oferece uma visão perspicaz sobre o presente e o futuro da IA. Nela,o autor, um especialista em tecnologia, discute o impacto da IA em diferentes setores, desde a medicina até a indústria do entretenimento.

Ele explora o potencial disruptivo dessa tecnologia e os desafios éticos que surgem com seu avanço. Lee destaca a importância de uma abordagem humana na integração da IA na sociedade e oferece insights valiosos sobre como podemos aproveitar seus benefícios enquanto mitigamos seus possíveis efeitos negativos.

7. 2041: Como a inteligência artificial vai mudar sua vida nas próximas décadas, de Kai-Fu Lee e Chen Qiufan

Saindo do clichê dos livros teóricos e cheios de conceitos incompreensíveis ao público leigo, os renomados autores apresentam ao leitor 10 contos que mostram de forma divertida “no melhor estilo Black Mirror”, como consta na descrição do livro no Google Books, concepções que podem se tornar uma realidade até 2041.

Cada conto de Chen Qiufan é acompanhado por uma análise de Kai-Fu Lee sobre como a tecnologia apresentada na trama fará em breve parte de nossas vidas. Os autores apresentam de maneira simples e direta temas que poderiam, de outro modo, soar complexos, ao mesmo tempo em que refletem sobre como a inteligência artificial já é uma realidade para nós.

8. Futuro presente: o mundo movido à tecnologia, de Guy Perelmuter

Se você deseja entender o mundo da tecnologia de uma forma descomplicada este livro foi escrito para você. Nele, o pesquisador brasileiro aborda os avanços tecnológicos que o mundo está passando, focando nos impactos gerados na civilização e nos negócios. Ele ainda apresenta os principais personagens por trás destes avanços ao longo da história e o conjunto de tecnologias que irão definir as próximas décadas.