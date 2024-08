Moto feita em homenagem a Senna já foi vendida por R$ 334 mil

Em 1994, recém-saído da vitória no Grande Prêmio da Europa, Ayrton Senna anunciou um acordo com sua marca de motocicletas favorita, a Ducati, concordando em colocar seu nome em uma série limitada de motos. A peça era baseada no icônico modelo 916 projetado por Massimo Tamburini, amplamente considerado um dos melhores.

Em homenagem a Senna, a Ducati produziu 300 modelos Senna 1s cinza escuro, 300 Senna 2s cinza prateado e 300 Senna 3s em preto, todos com brilho metálico e rodas vermelhas e suspensão aprimorada.

Poucos meses antes do lançamento da moto, em maio de 1994, Senna morreu no Grande Prêmio de San Marino quando colidiu com uma barreira de concreto.

Trinta anos depois, a moto continua sendo uma das mais queridas e atualmente é um dos modelos mais cobiçados do mercado. “Se você tem o mesmo tipo de coragem e julgamento ao especular sobre uma motocicleta clássica como Ayrton Senna tinha em um circuito de corrida, então não há dúvidas de que há alguns negócios muito bons a serem feitos”, diz Chris Mayhew, proprietário da Lusso Veloce em Leicestershire, especializada em motos italianas, ao Financial Times.

Mark Bryan, da vendedora especializada em veículos Iconic Auctioneers, vendeu uma Senna 1 cinza escuro de 1995 não registrada, número 042 (a 42ª produzida), com apenas por um recorde de £ 45.000 (R$ 334 mil) em julho de 2023 para um piloto de corrida anônimo. O número 223, uma Senna 1 que tinha feito apenas 835km, foi vendida por £ 38.700 (R$ 287 mil) em fevereiro de 2023.

Já uma Senna 2 de 1997 (número 222 na linha de produção) está sendo vendida pela Sevens & Classics em Kent por £ 19.995 (R$ 148 mil). A Moto Strada em Lancashire tem uma Senna 1 tardio com 9.225 km rodados por £ 24.995 (R$ 185 mil) e uma Senna 2 de 16.508 km, importação da Malásia, por £ 18.995 (R$ 140 mil). Essas máquinas foram e ainda podem ser apreciadas na estrada.

Ayrton Senna foi um dos pilotos mais lendários da Fórmula 1, vencendo os campeonatos de 1988, 1990 e 1991,

Modelo especial se esgotou em menos de 24 horas no Brasil

Em homenagem ao tricampeão de Fórmula 1, a edição limitada da Ducati Monster Senna, comercializada no valor de R$ 189 mil no Brasil foi um sucesso estrondoso no país. O produto teve 341 unidades produzidas no mundo e todas as 41 motocicletas destinadas ao Brasil se esgotaram em menos de 24 horas após o lançamento oficial em maio.