Os 5 melhores filmes e séries para maratonar no fim de semana

Entre suspense e drama, filmes e séries, este final de semana está recheado de lançamentos nos serviços de streaming. Na HBO Max, o destaque fica para o filme biográfico King Richard: Criando Campeãs, inspirado em Richard Williams, pai das famosas tenistas Serena e Venus Williams. Já na Netflix, três estreias incluindo o filme Indecente, baseado no livro Virtude Indecente, de Nora Roberts.

Como de costume, a Casual selecionou 5 filmes e séries para você ficar de olho nos próximos dias. Confira.

King Richard: Criando Campeãs (HBO Max)

O filme biográfico é inspirado em Richard Williams (Will Smith), pai das famosas tenistas Serena Williams (Demi Singleton) e Venus Williams (Saniyya Sidney). Armado com um plano autoral de 78 páginas, Richard Williams sempre esteve determinado a escrever suas filhas na história do esporte. Treinando nas quadras de tênis abandonadas de Compton, Califórnia, as meninas foram moldadas pelo compromisso inflexível de seu pai e pela perspectiva equilibrada da mãe (Aunjanue Ellis), desafiando todas as probabilidades e expectativas colocadas diante delas para alcançar a vitória.

Para Will Smith, estrela e produtor do filme, a trama de King Richard: Criando Campeãs, "Em sua essência, trata-se de querer ser as melhores versões de nós mesmos, e às vezes nossas circunstâncias podem não corresponder a isso, e cabe à força do espírito humano dominar essas circunstâncias. É desejo, satisfação para todos nós."

The Premise (Star+)

Criada e apresentada pelo ator B.J. Novak, cada episódio de The Premise explora diferentes questões da era moderna, desde o controle de armas, identidade, justiça social, sexo, capitalismo, vingança, amor, fama e até mídias sociais. Os temas mais ousados e atuais são o ponto de partida para uma reflexão dramática sobre a vida e o ser humano.

Para participar dessas discussões, a série conta com grandes nomes do entretenimento, como Lucas Hedges (Lady Bird), Kaitlyn Dever (Fora de Série), Jon Bernthal (The Walking Dead), Boyd Holbrook (O Predador), Daniel Dae Kim (Lost), Eric Lang (Vingança Sabor Cereja), Ben Platt (Dear Evan Hansen), Tracee Ellis Ross (Black Ish), O’Shea Jackson Jr., entre outros.

Arquivo 81 (Netflix)

Arquivo 81 é uma série de terror sobrenatural que gira em torno do arquivista Dan Turner (Mamoudou Athie). Após aceitar um misterioso trabalho para restaurar fitas de vídeo danificadas de 1994, ele percebe que está reconstruindo o documentário investigativo da diretora Melody Pendras (Dina Shihabi) sobre uma perigosa seita. Cada vez mais envolvido na história, Dan fica obcecado por descobrir o que aconteceu com Melody. Conforme a série se desenrola nessas duas linhas temporais, os dois personagens formam uma misteriosa conexão, e ele se convence de que pode salvá-la do desfecho aterrorizante que sofreu 25 anos atrás.

Indecente (Netflix)

Famosa pelos livros de mistérios policiais, a escritora Grace (Alyssa Milano) volta para a casa da família em Washington, D.C. e encontra um cenário longe do ideal: sua irmã foi assassinada, e a polícia revela que a moça fazia vídeos eróticos na internet. Ignorando todos os alertas do detetive Ed (Sam Page), Grace se envolve na investigação do caso. Baseado no livro Virtude Indecente, de Nora Roberts.

The House (Netflix)

The House é uma comédia ácida e excêntrica que aborda três histórias surreais de pessoas que fizeram de uma mesma casa o seu lar. A antologia conta com a direção de alguns dos principais nomes do segmento da animação independente em stop motion.

