Os 20 melhores panetones de 2025, segundo o ranking EXAME Casual

Em uma deliciosa empreitada para eleger os melhores panetones do ano, cinco jurados se reuniram para avaliar diversos exemplares. O júri, composto por Carole Crema, chef pâtissier e apresentadora, André Mifano, chef e sócio do restaurante Donna, Veronica Kim, confeiteira e proprietária da confeitaria By Kim, Fellipe Zanuto, chef de cozinha e proprietário dos restaurantes A Pizza da Mooca e Hospedaria e Júlia Storch, repórter da editoria de Casual, destacou os panetones que conquistaram seus paladares.

Os critérios adotados incluíram a análise do sabor, a textura da massa, os aromas e a quantidade de frutas. Foram avaliados 44 panetones e o resultado revelou um ranking dos produtos com nota acima de 6,5. O primeiro posto ficou para a confeitaria paulistana Açucareiro da Nana. Confira a lista completa.

Degustação de panetones na redação Exame: 44 amostras avaliadas (Leandro Fonseca/Divulgação)

Açucareiro da Nana

Panetone tradicional de frutas de longa fermentação com massa aromatizada com cítricos (mexerica, limão e laranja), além de mel e cumaru. A massa recebe ainda pedacinhos de laranja Bahia confitados e uvas-passas brancas e pretas maceradas ao rum (R$ 119, 500g).

Para os chefs, o panetone se destacou pela leveza da massa, aromas de laranja e boa distribuição de frutas.

Serviço: Açucareiro da Nana — Encomendas: (11) 96403-6040. Instagram: @acucareirodanana E-mail: contato@acucareirodanana.com.br. Site: acucareirodanana.com.br Pronta entrega e retiradas: Travessa Dona Paula, 100, casa 2 - Higienópolis, São Paulo. De quinta-feira a sábado, das 11h às 17h. iFood de segunda-feira a sábado. Fornu Pães Artesanais - Encomendas: (11) 99712-9405 E-mail: fornupaesartesanais@gmail.com Instagram: @fornupaesartesanais Pronta entrega e retiradas: Rua Áurea, 409 — Vila Mariana.

Biscoitê

Para o Natal deste ano, a Biscoitê apresenta um portfólio com mais de 50 itens. Para além de panetones com recheios de pistache, speculoos e creme de avelã, a marca apresenta a receita tradicional com frutas cristalizadas e uvas-passas.

Dengo

Para o Natal deste ano, a Dengo apresenta o Panetone Caju (R$ 279,90, 500g), desenvolvido em parceria com a padaria artesanal paulista Le Blé Casa de Pães, que traz mel de caju e pedaços de caju glaceados na massa e finalizado com pedaços de laranja cristalizada.

Para os chefs, o panetone tem um bom sabor das frutas, principalmente do caju, e uma massa delicada. "O produto é equilibrado, bem assado e leve", diz Zanuto.

O produto tem produção limitada, estará disponível apenas em lojas selecionadas e no e-commerce a partir de 12 de dezembro.

Filone

A padaria artesanal do chef boulanger Nilson Diniz e do Felix Opitz, suíço radicado no Brasil, quarta geração de padeiros, chega ao sétimo Natal com premiações internacionais. Na degustação, o panetone tradicional (R$ 145, 750g) se destacou pela qualidade dos ingredientes, como a manteiga. Para Crema, a amostra representa "um panetone como deve ser feito".

Serviço: Rua Martinho Claro, 730 - Butantã - São Paulo – SP. Tel. (11) 93423 5249. Horário de funcionamento: De segunda a sexta, das 07h às 19h; sábado, das 07h ás 14h e domingo, das 08h às 15h. Filone virtual. Entregas em SP, Rio de Janeiro, Ilha do Governador e Niterói (consultar regiões de entrega) Horário de atendimento: De segunda a sábado, das 09h às 17h - WhatsApp: (21) 99138 3903. E-mail: atendimento@filone.com.br

Garni

Direto de Santos, o Garni apresenta suas receitas para o Natal com quatro receitas, sendo duas com frutas secas e duas com chocolate, todas elaboradas com fermentação e aromatização 100% naturais. Toda a produção é conduzida pela chef e proprietária, Bia Salles, em parceria com seu chefe de panificação, Kaique Sergio. O Panetone de frutas tradicional, feito com uvas-passas pretas e brancas marinadas em suco de laranja-baía, vinho do Porto e mel, além de cascas de laranja cristalizada italiana

e damascos (R$ 125, 580g), foi um dos destaques deste ranking.

Serviço: Garni: Rua Dom Lara, 88, Boqueirão. Santos. WhatsApp: +55 13 99742-6298 | E-mail: garni.labb@gmail.com Instagram: @garni.lab Horário de funcionamento: Quarta-feira a sábado das 13h às 19h. Caza Chocolates: Rua Apiacás, 756 Conj 12. WhatsApp: +55 11 91666-0866 | Instagram: @cazachocolates. Horário de funcionamento: De segunda a sexta-feira das 10h às 18h

Havanna

Marca conhecida pelo doce de leite, a Havanna também apresenta versões de panetone com e sem o doce clássico. Neste ranking, aparece a versão tradicional, feita com massa de fermentação natural com damasco, ameixa e uvas passas, coberto com amêndoas, crosta de castanha de caju e granela de açúcar (124,90, 500g).

Le Blé

Para o Natal deste ano, a Le Blé, dos sócios Fábio Pasquale e Martin Jirousek, apresentam três sabores de panetone: o Triplo Chocolate, com chocolates ao leite, amargo e branco, o Banana com doce de leite e o clássico com Frutas Cristalizadas Italianas, todos por R$ 134,90 (550 g). Todos os panetones são feitos com fermentação natural, sem conservantes ou ingredientes artificiais.

Para os chefs houce consenso sobre a a fermentação e leveza da massa.

Serviço: Rua Pará, 252 - Higienópolis. Rua Padre João Manuel, 968 - Jardins. Horário de funcionamento: todos os dias, das 7h às 23h. Contato: (11)3663-4626

Degustação de panetones: Carole Crema convidada para a avaliação (Leandro Fonseca/Divulgação)

Marie Marie Bakery

A padaria artesanal Marie Marie Bakery apresenta suas novidades para este Natal desenvolvidas pelas irmãs Maria Daniela e Maria Gabriela Meneghini. Os panetones, feitos com fermentação natural e massa madre trazida da Itália, em um processo artesanal de 72 horas, são elaborados com farinha italiana, macedônia de frutas cristalizadas, pasta de laranja vermelha siciliana e casca de limão-siciliano em cubos. Recebe ainda pequenos pedaços de chocolate branco e um toque de baunilha (R$ 260, 950g).

Serviço: Rua Azevedo Soares, 2532 | segunda-feira a sábado: das 8h às 18h. Telefone: (11) 994553042 e (11) 2293-7260. Delivery e iFood. Instagram: @mariemariebakery.

Mercê Natural

A padaria Mercê Natural, localizada em Moema, apresenta seus panetones feitos com método tradicional italiano, com fermentação 100% natural, farinha italiana e aroma natural desenvolvido na casa.

Neste ano, são três sabores, incluindo o vencedor tradicional de frutas, com passas e laranja cristalizada feita na própria padaria.

Serviço: Al. dos Anapurus, 1712 - Moema, São Paulo. Horários: Ter-sex das 8h às 19h e sábado das 8h às 15h. Instagram:@merce.natural. Telefone: (11) 5096-4224

Mirá

Inspirada pelos sabores nipo-latinos e as inúmeras possibilidades de fermentação com koji — mesmo fungo utilizado para produzir saquê — a Mirá Padaria Autoral, comandada pelo casal Leonardo Akira e Júlia Fraga, em Pinheiros, está com lançamentos premiados para o fim do ano. A casa lança três versões de panetone, todos preparados com sakadane (fermento à base de arroz, koji e água), que garante maior leveza e suavidade à massa. O panetone de frutas secas vem com um toque delicado de limão-siciliano e laranja cristalizados, uva-passa e chocolate branco. (R$ 180, 500g).

Serviço: R. Francisco Leitão, 265, Pinheiros. Horário de funcionamento: quarta a domingo, das 10h às 17h. @mira.spp

Degustação de panetones: Veronica Kim convidada para a avaliação (Leandro Fonseca/Divulgação)

Mocotó

Todo mês de novembro, a cozinha sertaneja do Mocotó ganha novos aromas com fornadas de panetone. O “Mocotone” — panetone com assinatura de frutas brasileiras, é feito com buriti, banana, caju, goiaba e cupuaçu, aromatizado com baunilha natural da Bahia, mel silvestre, cítricos e cumaru. A receita é assinada por Ale Sotero, titular da confeitaria do Mocotó (R$ 119,90, 500g).

"Achei um panetone criativo, com uma boa massa, que desfia, além de sabores brasileiros nas frutas", diz Kim.

Serviço: Vila Medeiros — Av. Nossa Sra. do Loreto, 1100 — Vila Medeiros. Funcionamento: segunda a sexta, das 12h às 23h, sábado, das 11h30 às 23h, domingo e feriado, das 11h30 às 17h. Telefone: (11) 2951-3056. Vila Leopoldina — Rua Aroaba, 333 — Vila Leopoldina. Funcionamento: terça e quarta, das 12h às 16h, quinta, sexta e sábado, das 12h às 22h, domingo e feriado, das 12h às 16h. Telefone: (11) 32944814

Ofner

Para além de pratos para a ceia de Natal, a Ofner oferece diferentes versões de panetones, incluindo a versão Milanês artesanal (R$ 59,90, 500g), feito com massa de fermentação natural com frutas cristalizadas e uvas-passas.

Oli

Sob o comando da chef Olivia Maita, a padaria conhecida pelos pães de fermentação natural apresenta uma variedade de panetones como o vencedor Sicília (R$ 289, 600g). A receita leva tâmaras, pistache, laranja e limão-siciliano e uma cobertura de chocolate branco e pistache.

Apesar de acharem a cobertura de chocolate branco desnecessária, os chefs aprovaram a fermentação da massa, e a qualidade e distribuição das frutas.

Serviço: Rua Ministro Jesuíno Cardoso, 104 – Itaim Bibi, SP. Reservas pelo GetIn ou WhatsApp (11 93933-3906)

P.A.C. - Padaria Artesanal

Antes mesmo de inaugurar a pequena padaria artesanal na Barra Funda, o padeiro Diego Muniz já testava receitas de panetone (R$ 150, 550g). Desde 2018, a receita vem sendo refinada ano após ano, sempre com processo artesanal e sem conservantes, seguindo a tradição italiana, com fermentação natural e três dias de preparo. "Usamos manteiga francesa e farinha especial para panetone, importada da Itália. Na versão tradicional, o diferencial está na macedônia de frutas cristalizadas, também italiana, feita com cascas de laranja, limão, cidra e cerejas delicadamente cristalizadas (sem uvas-passas). O método artesanal preserva o sabor e a textura das frutas, deixando cada mordida mais interessante e saborosa", diz Muniz.

Serviço: R. Dr. Costa Júnior, 465 - Loja 1 - Perdizes, São Paulo. Terça-feira à sexta-feira das 7h30 às 18h. Sábado e segunda-feira das 7h30 às 16h, domingo das 7h30 às 14h. Telefone: (11) 93408-6385.

Trentasei

Em italiano, trentasei significa trinta e seis. No Brasil, o numeral batiza a panificadora, que utiliza o número para lembrar das horas dedicadas à fermentação natural da massa de panetone. Na receita são utilizadas farinhas italianas especiais, manteiga francesa, frutas cítricas da Sicília e blends de chocolates importados. A versão tradicional é feita com laranja siciliana cristalizada e uva-passa (R$ 130, 500g).

"Um panetone muito bonito e imponente. Possui o sabor tradicional que o panetone deve ter", diz Crema.

Serviço: Lojas físicas: Casa Santa Luzia (São Paulo - SP), Empório Dom Olívio (Jundiaí e Sorocaba) e supermercados do Grupo Mateus (regiões Norte e Nordeste). Online: pelo site oficial trentasei.com.br com envio para todo o Brasil.

Degustação de panetones: 44 amostras degustadas (Leandro Fonseca/Divulgação)

Qui o Qua

A forneria do chef Dudu Almeida aparece novamente neste ranking, desta vez com o panetone tradicional de frutas cristalizadas (sem uva-passa), R$ 147, 550g. A embalagem, que é um tema caro para o Qui o Qua, homegageia Roma, cidade na qual Dudu viveu, carrega referências ao Coliseu, além de vespa, e frases do dialeto romano.

Serviço: Rua Tucambira, 79 — Pinheiros, São Paulo. Telefone: (11) 91265-2244. Encomendas online: quioqua.com.br e @_quioqua

Rosewood

“A cada ano procuro trabalhar com uma fruta que tenha a cara do Brasil. Desta vez é o abacaxi”, conta a chef confeiteira Saiko Izawa. A fruta está presente na receita em pedaços e também na forma de pasta, junto de cumaru, uvas-passas e um toque aromático de limão-cravo (R$ 390, 500g).

Serviço: Pâtisserie by Saiko, confeitaria pop-up que funciona na White Box do Rosewood São Paulo até 28 de dezembro. Os pedidos podem ser feitos também via WhatsApp: (11) 99402-0820. De terça-feira a domingo das 11h às 20h. Alameda Rio Claro, 40. Bela Vista, São Paulo.

Rubaiyat

O Grupo Rubaiyat apresenta sua linha de panetones com receitas artesanais. Para a degustação, foi selecionada a mostra do panetone Madrid, feito com frutas cristalizadas e uvas-passas marinadas em vinho branco (R$ 149, 650g).

Serviço: Empório Figueira (Rua Haddock Lobo, 1738 – Jardim Paulista - Jardins – São Paulo – SP) e nas casas do grupo. Rubaiyat Rio de Janeiro - Rua Jardim Botânico, 971, Jardim Botânico. Horário: segunda e terça, das 12h às 22h; quarta a sábado, das 12h às 23h; domingo, das 12h às 18h. Rubaiyat Faria Lima - Av. Brig. Faria Lima, 2.954, Jardim Paulistano. Horário: segunda a quinta, das 12h às 16h e das 19h às 23h; sexta-feira, das 12h às 16h e das 19h às 23h30; sábado, das 12h às 23h30; domingo, das 12h às 16h. A Figueira Rubaiyat - Rua Haddock Lobo, 1.738, Jardins. Horário: domingo a Quinta, das 12h às 23h; sexta e sábado, das 12h à 0h. Rubaiyat Brasília - 1 Esportivo Sul, St. de Clubes Esportivos Sul. Horário: de segunda a sábado, das 11h30 às 23h, domingo, das 11h30 às 18h.

Sandra Dias

Para este ano a confeiteira Sandra Dias apresenta seu tradicional cardápio de Natal. Neste ranking, foi eleito o panetone tradicional, feito com massa clássica e aromática com damasco, laranja italiana (Cesarin) e uvas-passas brancas e pretas. Finalizado com creme de amêndoas, amêndoas laminadas e açúcar polvilhado. Há duas opções de tamanho: 500g, R$ 119,90 e 750g, R$ 169,90.

Serviço: As encomendas podem ser feitas pelo WhatsApp (11) 95941-5745. Os panetones podem ser enviados para todo o Brasil, desde que o prazo de entrega via Sedex seja de até 2 dias úteis. Em São Paulo – capital e arredores, é possível optar pela retirada (próximo ao metrô São Judas) ou entrega por motoboy.

Zulcare

O panetone tradicional (R$ 140, 500g) leva na receita frutas cristalizadas como cidra, laranja italiana e uvas-passas. Feitos com fermentação 100% natural, farinha italiana Petra, manteiga francesa Isigny St. Mére e ovos orgânicos, os aromas são provenientes apenas de extratos naturais preparados pela própria marca. Para os chefs, o panetone oferece um bom sabor de baunilha e quantidade de açúcar.

Serviço: Rua Comendador Miguel Calfat, 319, Itaim Bibi. Tel.: 11.97892-8109. Horário de Funcionamento: Segunda a sexta-feira das 10h às 18h30. Sábado das 10h às 18h. @zulcaredoces

Foram degustados: Açucareiro Da Nana, Biscoitê, Braz, Caio Correia, Carol Melo, Casa Bauducco, Casaria, Dama, Deli Garage, Dengo, Dulca, Esa, Filone, Garni, Havana, Joya, La Pastina, Le Blé, Lena, Levena, Lindt, Locale Caffé, Mariana Junqueira, Marie Marie, Mercê, Mirá, Mocotó, Na Fila Do Pão, Ofner, Oli, P.A.C., Pati Piva, Pão De Açúcar, Qui o Qua, Rosewood, Rubaiyat, Sandra Dias, Santa Maria, Santu, Select, Seven Boys, Sweet Pimenta, Trentasei, Zulcare