Onde assistir 'Sirât', indicado a Melhor Filme Internacional?

A 98ª edição do Oscar já tem data marcada para o dia 15 de março. E quem quer chegar à cerimônia com o checklist de filmes completo precisa se preparar.

O espanhol Sirât é um dos principais nomes nas listas dos espectadores da premiação. E segue como um dos adversários do Brasil, que concorre com O Agente Secreto na categoria de Melhor Filme Internacional.

O filme também recebeu uma indicação na categoria de Melhor Som.

Onde posso assistir Sirât?

O filme está em cartaz nos cinemas

Sinopse: Luis está viajando pelo sul do Marrocos com seu filho, Esteban. Eles estão à procura de sua filha, que está desaparecida há cinco meses, vista pela última vez em um festival de dança no deserto.

Luis está viajando pelo sul do Marrocos com seu filho, Esteban. Eles estão à procura de sua filha, que está desaparecida há cinco meses, vista pela última vez em um festival de dança no deserto. Indicações ao Oscar: Melhor Filme Internacional (Espanha) e Melhor Som.

Melhor Filme Internacional (Espanha) e Melhor Som. Total de indicações: 2

Quando será a cerimônia dos Oscars 2026?

A 98ª edição do Oscar acontece no domingo, 15 de março de 2026, no Dolby Theatre, em Hollywood.

A cerimônia começa às 20h no horário de Brasília. O tapete vermelho oficial tem início às 19h30, conforme o comunicado oficial da Academia.

Onde assistir ao Oscar 2026?

No Brasil, a transmissão ao vivo será feita pela TV Globo na TV aberta, pela TNT na TV fechada e pelo streaming da Max.