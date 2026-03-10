Casual

Onde assistir 'Sirât', indicado a Melhor Filme Internacional?

Espanhol é um dos grandes adversários do Brasil na categoria Melhor Filme Internacional

'Sirât': filme concorre a duas categorias no Oscar (Sirāt/Retrato Filmes/Divulgação)

Da Redação
Redação Exame

Publicado em 10 de março de 2026 às 10h31.

A 98ª edição do Oscar já tem data marcada para o dia 15 de março. E quem quer chegar à cerimônia com o checklist de filmes completo precisa se preparar.

O espanhol Sirât é um dos principais nomes nas listas dos espectadores da premiação. E segue como um dos adversários do Brasil, que concorre com O Agente Secreto na categoria de Melhor Filme Internacional. 

O filme também recebeu uma indicação na categoria de Melhor Som.

Onde posso assistir Sirât?

O filme está em cartaz nos cinemas

  • Sinopse: Luis está viajando pelo sul do Marrocos com seu filho, Esteban. Eles estão à procura de sua filha, que está desaparecida há cinco meses, vista pela última vez em um festival de dança no deserto.
  • Indicações ao Oscar: Melhor Filme Internacional (Espanha) e Melhor Som.
  • Total de indicações: 2

Quando será a cerimônia dos Oscars 2026?

A 98ª edição do Oscar acontece no domingo, 15 de março de 2026, no Dolby Theatre, em Hollywood.

A cerimônia começa às 20h no horário de Brasília. O tapete vermelho oficial tem início às 19h30, conforme o comunicado oficial da Academia.

Onde assistir ao Oscar 2026?

No Brasil, a transmissão ao vivo será feita pela TV Globo na TV aberta, pela TNT na TV fechada e pelo streaming da Max.

Acompanhe tudo sobre:Oscar 2026OscarFilmesCinema

