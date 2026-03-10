Onde assistir a 'Foi Apenas um Acidente'? Filme concorre a 2duas estatuetas

A 98ª edição do Oscar já tem data marcada para o dia 15 de março. E quem quer chegar à cerimônia com o checklist de filmes completo precisa se preparar.

O franco-iraniano Foi Apenas um Acidente é um dos principais nomes nas listas dos espectadores da premiação e já conquistou status entre o público cult. Vindo da colaboração entre dois países queridinhos no mundo do cinema, o longa compete com o brasileiro O Agente Secreto na categoria de Melhor Filme Internacional.

O filme também recebeu uma indicação à categoria de Melhor Roteiro Original.

Onde posso assistir Foi Apenas um Acidente?

O filme está disponível na Mubi.

No Irã, um homem se depara com aquele que ele acredita ser seu ex-torturador. No entanto, diante desta pessoa que nega veementemente ter sido seu algoz, a dúvida se instala. Indicações ao Oscar: Melhor Filme Internacional (França) e Melhor Roteiro Original.

Quando será a cerimônia dos Oscars 2026?

A 98ª edição do Oscar acontece no domingo, 15 de março de 2026, no Dolby Theatre, em Hollywood.

A cerimônia começa às 20h no horário de Brasília. O tapete vermelho oficial tem início às 19h30, conforme o comunicado oficial da Academia.

Onde assistir ao Oscar 2026?

No Brasil, a transmissão ao vivo será feita pela TV Globo na TV aberta, pela TNT na TV fechada e pelo streaming da Max.