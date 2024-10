On, marca de tênis queridinha dos faria limers, lança collab com a espanhola Loewe

Basta caminhar alguns minutos pela Avenida Brigadeiro Faria Lima, o coração financeiro de São Paulo, para notar a presença massiva dos tênis da marca On nos pés dos "faria limers". Muitos deles combinam o calçado com a clássica camiseta azul e o típico colete para os dias mais frescos. A marca suíça, fundada em 2010, conquistou esse público ao unir luxo, conforto e um visual despojado.

Agora, a On se une à Loewe em uma nova collab, combinando o luxo espanhol com a engenharia suíça no lançamento do Cloudtilt, um tênis co-desenhado que traz cabedal em malha tipo meia, cadarços de ajuste rápido e detalhes em logos prateados. Essa é a segunda parceria entre as duas marcas no Brasil.

A nova linha usa a tecnologia de entressola CloudTec Phase, que proporciona máximo conforto e amortecimento, enquanto o solado é feito de espuma ultraleve de alto retorno, garantindo uma aterrissagem suave a cada passo.

O modelo original chega em novas cores, como areia escura, laranja e cereja (exclusiva para tamanhos femininos), além das já conhecidas versões em preto, branco, areia, verde limão e verde cáqui, agora também disponíveis em numeração feminina.

O Cloudtilt já está disponível na loja virtual oficial da marca, em edição limitada, com preços a partir de R$ 3.100.